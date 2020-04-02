ليه تسكن فى شقة . لما بنفس السعر تقدر تسكن فى فيلا !!

فرصة ومش هتكرر لاول مرة فى القاهرة الجديدة فيلا بنفس سعر الشقة ب 2 مليون و 700 الف . يعنى مساحة اكبر وبدون مقدم وبالتقسيط على 10 سنين بدون فوايد . الفيلا فى كمبوند راقى تابع لمشروعات الاسكان والتعمير . الفيلا بتطل على اكبر مساحات لاند سكيب ولجونز . لو عايز تعرف تفاصيل اكتر عن الوحدة كلمنا على : 01276211689