ليه تروح اكوا بارك يوم و تكلف نفسك لما ممكن تكون جمب شاليهك فى السخنة

(للتقسيط)
|امتلك شاليهك 90م تشطيب سوبر لوكس (2 غرفة نوم +ريسبشن +مطبخ امريكى +حمام )جمب اكبر اكوا بارك فى السخنة وحمامات سباحة ومطاعم وكافيهات وملاعب باقل مقم وباقساط تصل الى 9 سنين بدون فوائد يلا دلوقتى كلمنا ع 01201135481 وامتلك شاليهك فى السخنة جمب خدماتك
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|wafaa
|التليفون:
|01201135481
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|العنوان:
|لاسيرينا بالم بيتش- العين السخنة
السويس - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|128,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|4/1/2020
|رقم الإعلان:
|2047621
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