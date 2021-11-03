(للإيجار)
|ليه تتعب وتحتار تعالي عندنا وانت تختار شقة للايجار بكمبوند حي عربية مكونة من 2غرفة – 2ريسبشن – حمام – مطبخ – خلفية – تطل علي حديقة – اسانسير – الدور الثاني – المطلوب 4200 ت/0224706712/01000413332
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|alahly
|التليفون:
|1000413332
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|العنوان:
|حي عربية- مدينة نصر
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|4,200 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|3/11/2021
|رقم الإعلان:
|2109913
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