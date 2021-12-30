ليموزين نصار . تأجير كيا 2021

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تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: ليموزين نصار . تأجير كيا 2021 - في القاهرة مصر

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استأجر سيارة سبورتاج لحفلات الكريسماس \ 01503622473 الشركة تتيح لعملائها كيا سبورتاج الجديدة كليا التي تتميز بشل رائع خلاب و امكانيات ممتازة ايجار سيارات كيا سبورتاج احدث موديل للايجار مدد طويلة وقصيرة بسائق متاج جميع الوانها وموديلاتها. لدينا اسطول ضخم من احدث السيارات بكافة الالوان والموديلات وارخص الاسعار. تاجير سيارات زفاف ،ايجار يموزين ، مشاوير، ايجار سيارات لحفلات رأس السنة. يوجد لدينا خدمة ايجار بالسائق لتوصيلك اينما كنت في القاهرة الي المكان الذي تود الذهاب اليه بدون اي تاخير
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: hadeer
التليفون: 01503622473

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العنوان: عباس العقاد مدينة نصر- عباس العقاد
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 1,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 30/12/2021
رقم الإعلان: 2117397
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