ليموزين نصار . تأجير كيا 2021

(للإيجار)
|استأجر سيارة سبورتاج لحفلات الكريسماس \ 01503622473 الشركة تتيح لعملائها كيا سبورتاج الجديدة كليا التي تتميز بشل رائع خلاب و امكانيات ممتازة ايجار سيارات كيا سبورتاج احدث موديل للايجار مدد طويلة وقصيرة بسائق متاج جميع الوانها وموديلاتها. لدينا اسطول ضخم من احدث السيارات بكافة الالوان والموديلات وارخص الاسعار. تاجير سيارات زفاف ،ايجار يموزين ، مشاوير، ايجار سيارات لحفلات رأس السنة. يوجد لدينا خدمة ايجار بالسائق لتوصيلك اينما كنت في القاهرة الي المكان الذي تود الذهاب اليه بدون اي تاخير
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|hadeer
|التليفون:
|01503622473
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|عباس العقاد مدينة نصر- عباس العقاد
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|1,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|30/12/2021
|رقم الإعلان:
|2117397
1,000 جنيه
1,000 جنيه
600 جنيه
2,000 جنيه
2,000 جنيه
12,511 جنيه
12,511 جنيه
2,500 جنيه
1,500 جنيه
1,000 جنيه
1,000 جنيه
2,000 جنيه
2,200 جنيه
1,000 جنيه
1,200 جنيه