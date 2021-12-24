ليموزين نصار||تأجير اتوبيسات 33 للسياحة

(للإيجار)
|شركة ليمويزن نصار توفر العديد من المزايا التي تجعلك تبادر بالحجز لتأجير باصات 33 . اتصل علي 01503622473 واحجز باصات 33 راكب بأفضل الموديلات والامكانيات . باصات مكيفة ومعقمة جيدا متبعة لكل الاجراءات الاحترازية التي اقرتها منظمة الصحة العالمية , وذلك لضمان سلامة الركاب. هدفنا الاول هو الوصول الي اعلي مستويات الراحة والامان التي يحتاجها عملائنا . تتميز بوجود وصلات usb وتعتبر باصات vip مجهزة لاستقبال الوفود من المطارات المختلفة . تأجير باصات 33 لتوصيلات الوفود الي الفنادق والمناطق الاخري .
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|hadeer
|التليفون:
|01503622473
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|العنوان:
|عباس العقاد مدينة نصر- عباس العقاد
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|2,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|24/12/2021
|رقم الإعلان:
|2116554
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