ليموزين نصار||تأجير اتوبيسات 33 للسياحة

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تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: ليموزين نصار||تأجير اتوبيسات 33 للسياحة - في القاهرة مصر

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شركة ليمويزن نصار توفر العديد من المزايا التي تجعلك تبادر بالحجز لتأجير باصات 33 . اتصل علي 01503622473 واحجز باصات 33 راكب بأفضل الموديلات والامكانيات . باصات مكيفة ومعقمة جيدا متبعة لكل الاجراءات الاحترازية التي اقرتها منظمة الصحة العالمية , وذلك لضمان سلامة الركاب. هدفنا الاول هو الوصول الي اعلي مستويات الراحة والامان التي يحتاجها عملائنا . تتميز بوجود وصلات usb وتعتبر باصات vip مجهزة لاستقبال الوفود من المطارات المختلفة . تأجير باصات 33 لتوصيلات الوفود الي الفنادق والمناطق الاخري .
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: hadeer
التليفون: 01503622473

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العنوان: عباس العقاد مدينة نصر- عباس العقاد
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 2,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 24/12/2021
رقم الإعلان: 2116554
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صورة الاعلان: ايجار باصات 50 راكب من ليموزين نصار - في القاهرة مصر

ايجار باصات 50 راكب من ليموزين نصار

(للإيجار)

- في القاهرة مصر

توفر شركة ليموزين نصار اقوي اسطول هائل من باصات مرسيدس التي تتسمع الي 50 راكب بأكثر من فئة . 0150362.
العنوان:

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2,000 جنيه

24/12/2021
صورة الاعلان: ايجار ميكروباص كوستر 2021 . ليموزين نصار - في القاهرة مصر

ايجار ميكروباص كوستر 2021 . ليموزين نصار

(للإيجار)

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تأجير ميكروباصات تويوتا كوستر المتوفرة لدي شركة ليموزين نصار 01503622473 توفر الشركة افضل العروض لك.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1,600 جنيه

24/12/2021
صورة الاعلان: تأجير تويوتا هاي اس للسفر - في القاهرة مصر

تأجير تويوتا هاي اس للسفر

(للإيجار)

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شركة ليموزين نصار تعتبر من اهم شركات تأجير السيارات والاتوبيسات والنقل السياحي في مصر . توفر الشركة.
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24/12/2021
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ايجار الملكة هيونداي H1 العائلية

(للإيجار)

- في القاهرة مصر

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القاهرة - مصر
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24/12/2021
صورة الاعلان: إيجارمرسيدس فيانوالعائلية بأقل سعر - في القاهرة مصر

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(للإيجار)

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23/12/2021
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ايجار تويوتا لاند كروزر

(للإيجار)

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23/12/2021
صورة الاعلان: ايجار هيونداي اتش وان بأفضل الخصومات - في القاهرة مصر

ايجار هيونداي اتش وان بأفضل الخصومات

(للإيجار)

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23/12/2021
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(للإيجار)

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22/12/2021
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ايجار تويوتا ميكروباص هاى اس 14 راكب خدمات سياحية و سفر

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22/12/2021
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ايجار مكروباص تووتا سقف عالى 2020

(للإيجار)

- في القاهرة مصر

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العنوان:

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القسم: 

700 جنيه

22/12/2021
صورة الاعلان: تأجير باص 50راكب مرسيدس mcv - في القاهرة مصر

تأجير باص 50راكب مرسيدس mcv

(للإيجار)

- في القاهرة مصر

ايجار اتوبيسات مرسيدس سياحيه-01101055099 ايجاراتوبيسات مرسيدس فئه 500/600 موديلات حديثه بالتالى-0110.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

600 جنيه

22/12/2021
صورة الاعلان: تأجير ميكروباص هاي اس للسفر - في القاهرة مصر

تأجير ميكروباص هاي اس للسفر

(للإيجار)

- في القاهرة مصر

مكتب ايجار ميكروباص تويوتا 14 راكب 01503622473 ليموزين مصر لخدمات النقل السياحي تقدم ايجار سيارات لي.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1,100 جنيه

22/12/2021
صورة الاعلان: اتوبيس سياحى 33 راكب .في مصر - في القاهرة مصر

اتوبيس سياحى 33 راكب .في مصر

(للإيجار)

- في القاهرة مصر

استمتع بافضل العروض والخصومات مع ليموزين مصر بخصم يصل الي 25% علي جميع الرحلات السياحية في نهاية شهر.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1,700 جنيه

22/12/2021
صورة الاعلان: ايجار افضل موديلات كوستر للرحلات - في القاهرة مصر

ايجار افضل موديلات كوستر للرحلات

(للإيجار)

- في القاهرة مصر

تأجير تويوتا كوستر 21 راكب 01503622473 تقدم شركة ليموزين مصر لتأجير السيارات والباصات السحية والنقل .
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1,500 جنيه

22/12/2021
صورة الاعلان: اتش وان العائلية للايجار - في القاهرة مصر

اتش وان العائلية للايجار

(للإيجار)

- في القاهرة مصر

تقدم شركة ليموزين مصر تأجيرسيارات فان اتش وان للايجار بافضل وارخص الاسعار وليس لها منافس . لذلك نوفر.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1,200 جنيه

22/12/2021
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