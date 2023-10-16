ليموزين للايجار شركه فى مدينه نصر

(For Rent)
|اصعد إلى مستوى جديد من الراحة والفخامة في رحلتك إلى ومن المطار مع خدمة إيجار ليموزين المطار من شركة ليموزين نصار! سائقون محترفون وليموزينات فاخرة تنتظرك لتقدم لك تجربة سفر فريدة ومميزة. سهولة الحجز. وصول مريح وفاخر للمطار. خدمة مميزة على مدار الساعة. لا تدع الضغط وعناء السفر يملأان رحلتك. احجز الآن واستمتع بأفضل تجربة سفر. #ليموزين_نصار #إيجار_ليموزين_المطار #الراحة #الفخامة #سفر #مطار #تأجير_سيارات للحجز والاستفسار، اتصل بنا على: [01101055099]
|Contact The Advertiser:
|Contact Name:
|ايجار سيارات
|Telephone:
|01119920103
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|Location:
|7ش- محمد حسن الجمل- عباس العقاد- مدينة نصر- مدينه نصر
Cairo - Egypt
|Ad Information:
|Price:
|1,000 Pound
|Posting Date:
|16/10/2023
|Ad Number:
|2246313
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