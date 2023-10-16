ليموزين للايجار شركه فى مدينه نصر

(For Rent)

اعلانات مبوبة

New Ads

Most Viewed Ads

Change Location

Post Ad

 ▶  Your Location

Egypt (Cairo) [ Change location ]

Ad Information
Ad Photo: ليموزين للايجار شركه فى مدينه نصر - in Cairo Egypt

Click on Photo to Enlarge

اصعد إلى مستوى جديد من الراحة والفخامة في رحلتك إلى ومن المطار مع خدمة إيجار ليموزين المطار من شركة ليموزين نصار! سائقون محترفون وليموزينات فاخرة تنتظرك لتقدم لك تجربة سفر فريدة ومميزة. سهولة الحجز. وصول مريح وفاخر للمطار. خدمة مميزة على مدار الساعة. لا تدع الضغط وعناء السفر يملأان رحلتك. احجز الآن واستمتع بأفضل تجربة سفر. #ليموزين_نصار #إيجار_ليموزين_المطار #الراحة #الفخامة #سفر #مطار #تأجير_سيارات للحجز والاستفسار، اتصل بنا على: [01101055099]
Contact The Advertiser:
Contact Name: ايجار سيارات
Telephone: 01119920103

Kindly tell the advertiser that you're calling him using إعلانات وبس
Location: 7ش- محمد حسن الجمل- عباس العقاد- مدينة نصر- مدينه نصر
Cairo -

Egypt
Ad Information:
Price: 1,000 Pound
Posting Date: 16/10/2023
Ad Number: 2246313
Send a message to the advertiser Tell a Friend Add to Favourites
Send a message to the advertiser

More Ads Under Category:

Picture
Price
Posting Date
Ad Photo: استئجار سيارة هيونداي توسان - in Cairo Egypt

استئجار سيارة هيونداي توسان

(For Rent)

- in Cairo Egypt

توسان مزودة بمحركات قوية توفر أداءً ممتازًا على الطرق السريعة وفي المدن على حدٍ سواء 01003203210 . ب.
Location:

Cairo - Egypt

1,200 Pound

16/10/2023
Ad Photo: ايجار اتوبيس تويوتا سياحي - in Cairo Egypt

ايجار اتوبيس تويوتا سياحي

(For Rent)

- in Cairo Egypt

. يُعتبر أتوبيس كوستر خيارًا مميزًا لنقل مجموعات متوسطة الحجم،01003203210 ويتسع عادةً لعدد معين من .
Location:

Cairo - Egypt

1,200 Pound

16/10/2023
Ad Photo: إيجار سيارات مرسيدس_ نقل سياحي - in Cairo Egypt

إيجار سيارات مرسيدس_ نقل سياحي

(For Rent)

- in Cairo Egypt

إيجار أتوبيس مرسيدس 50 فردًا مع السائق 01003203210 يمنحك الفرصة لتنظيم رحلات كبيرة بسهولة وراحة. ست.
Location:

Cairo - Egypt

1,200 Pound

16/10/2023
Ad Photo: ايجار اتوبيس شيفرولية 33 راكب - in Cairo Egypt

ايجار اتوبيس شيفرولية 33 راكب

(For Rent)

- in Cairo Egypt

تأجير حافلة سياحية بسعة 33 راكبًا يعتبر خيارًا رائعًا. في هذا المقال، سنستعرض مميزات تأجير حافلة سيا.
Location:

Cairo - Egypt

1,200 Pound

16/10/2023
Ad Photo: تأجير سيارة مرسيدس E200 وسبب شعبيتها الكبيرة. - in Cairo Egypt

تأجير سيارة مرسيدس E200 وسبب شعبيتها الكبيرة.

(For Rent)

- in Cairo Egypt

باختصار،بالتالي تأجير سيارة مرسيدس E200 هو خيار رائع لأولئك الذين يبحثون عن تجربة قيادة فاخرة وأداء .
Location:

Cairo - Egypt

1,000 Pound

16/10/2023
Ad Photo: سعر ايجار سيارة رنج روفر من شركة تورست كار - in Cairo Egypt

سعر ايجار سيارة رنج روفر من شركة تورست كار

(For Rent)

- in Cairo Egypt

تتميز رنج روفر سبورت بتصميمها الجذاب والرياضي01099792099، مع خطوط أنيقة وجريئة تضفي عليها طابعًا فري.
Location:

Cairo - Egypt

1,000 Pound

16/10/2023
Ad Photo: استكشف الأفق بأناقة مع باجيرو: الأداء الفائق والتصميم الرائع_تأجير سيارات - in Cairo Egypt

استكشف الأفق بأناقة مع باجيرو: الأداء الفائق والتصميم الرائع_تأجير سيارات

(For Rent)

- in Cairo Egypt

شركة ليموزين مصر لايجار السيارا والنقل السياحي |01014555692 باجيرو للإيجار اليومي ,إيجار سيارة SUV ,.
Location:

Cairo - Egypt

2,000 Pound

16/10/2023
Ad Photo: راش إلى التميز: تويوتا تقدم القوة والأداء_تأجير سيارات المطار - in Cairo Egypt

راش إلى التميز: تويوتا تقدم القوة والأداء_تأجير سيارات المطار

(For Rent)

- in Cairo Egypt

شركة ليموزين مصر لايجار السيارات والنقل السياحي |01014555692 ,تأجير سيارات الدفع الرباعي الفاخرة ,تو.
Location:

Cairo - Egypt

2,000 Pound

16/10/2023
Ad Photo: ايجار ميكروباص سياحي 14 راكب - in Cairo Egypt

ايجار ميكروباص سياحي 14 راكب

(For Rent)

- in Cairo Egypt

ايجار نقل سياحي أجير نقل سياحي-transportation car خدمة عربية ممتازة- #ايجار نقل سياحيVIP اسعار 0111.
Location:

Cairo - Egypt

1,000 Pound

16/10/2023
Ad Photo: مرسيدس بالسائق للايجار مطار القاهرة(rent mercedes) - in Cairo Egypt

مرسيدس بالسائق للايجار مطار القاهرة(rent mercedes)

(For Rent)

- in Cairo Egypt

ايجار مرسيدس بالسائق مطار القاهرة ايجار ليموزين مرسيدس لاستقبال و توصيل #المطار سيارات مرسيدس للاي.
Location:

Cairo - Egypt

1,000 Pound

16/10/2023
Ad Photo: ايجار سيارات فى مصر من شركه ليموزين نصار - in Cairo Egypt

ايجار سيارات فى مصر من شركه ليموزين نصار

(For Rent)

- in Cairo Egypt

ايجار جميع انواع السيارات فى مصر من شركه ليموزين نصار للحجز والاستفسار، اتصل بنا على: [01101055099.
Location:

Cairo - Egypt

1,000 Pound

16/10/2023
Ad Photo: سيارات مرسيدس بنز للايجار من شركه ليموزين نصار - in Cairo Egypt

سيارات مرسيدس بنز للايجار من شركه ليموزين نصار

(For Rent)

- in Cairo Egypt

احجز الان سياره مرسيدس بنز فى مصر بافضل الاسعار وخصومات تصل الى 30 % 📞 للحجز والاستفسارات،.
Location:

Cairo - Egypt

1,000 Pound

16/10/2023
Ad Photo: ايجار اتوبيس مرسيدس-باصات 50 راكب - in Cairo Egypt

ايجار اتوبيس مرسيدس-باصات 50 راكب

(For Rent)

- in Cairo Egypt

خدماتها المميزة في مجال النقل السياحي وخدمات السيارات الليموزين بأسعار تنافسية حتى نهاية السنة . نح.
Location:

Cairo - Egypt

1,000 Pound

16/10/2023
Ad Photo: تاجير سيارة مرسيدس - in Cairo Egypt

تاجير سيارة مرسيدس

(For Rent)

- in Cairo Egypt

عندما نفكر في السفر واستكشاف أماكن جديدة،01003203210 يأتي تأجير سيارة مرسيدس كخيار مثالي للمسافرين .
Location:

Cairo - Egypt

1,200 Pound

16/10/2023
Ad Photo: ايجار فان هيونداى 7 راكب فى القاهرة - in Cairo Egypt

ايجار فان هيونداى 7 راكب فى القاهرة

(For Rent)

- in Cairo Egypt

عندما تخطط لرحلة سياحية مع مجموعة من الأصدقاء أو العائلة أو حتى زملائك في العمل 01003203210، يعتبر ا.
Location:

Cairo - Egypt

1,200 Pound

16/10/2023
Classifieds powered by Galileo Site Manager ™
سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر إرسالا
الأكثر مشاهدة
أحدث الإعلانات
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager