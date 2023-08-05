ليموزين المطار - ايجار سيارات بالسائق من مطار القاهرة

(For Rent)
|Tourist transport company | إيجار ليموزين تتميز خدمة ليموزين مطار القاهرة شركة كايرو بالعديد من الفوائد والمزايا التي تجعلها ضرورية للمسافرين: : توفر خدمة الليموزين رحلة مريحة ومميزة حيث يتم استقبال المسافرين في المطار ونقلهم إلى وجهتهم بسهولة وراحة. • الموثوقية والأمان: تؤمن شركة ليموزين مصر بأولوية سلامة العملاء، مما يجعلها خيارًا موثوقًا به للنقل من وإلى المطار. احجز الان: 01102106655 /
|Contact The Advertiser:
|Contact Name:
|ليموزين مصر
|Telephone:
|01102106655
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|Location:
|7 شارع محمد حسن الجمل- مدينة نصر
Cairo - Egypt
|Ad Information:
|Price:
|900 Pound
|Posting Date:
|5/8/2023
|Ad Number:
|2239997
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