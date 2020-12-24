ليزر ديود الأنسجة الرخوة للأسنان بطول موجي أزرق 810nm / 980nm

(للبيع)

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صورة الاعلان: ليزر ديود الأنسجة الرخوة للأسنان بطول موجي أزرق 810nm / 980nm - في Hubei الصين

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وصف الجيل الثالث من الزئبق هو ليزر الأسنان الثنائي الذكي المطور حديثًا. بعد عدد كبير من عمليات البحث والتطوير ، قمنا بتحسين وترقية نظام التحكم ونظام التشغيل لدينا. التطبيقات: - جراحة الفم - LLLT (علاج بالليزر منخفض المستوى / تعديل ضوئي ضوئي) - طب أسنان الأطفال - التركيبات - جمالية - علاج اللثة - علاج جذور الاسنان - زرع
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: pioon laser
التليفون: 862781783687

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العنوان: Pioon laser technology co., ltd- wuhan
Hubei -

الصين
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 26/1/2021
رقم الإعلان: 2081476
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صورة الاعلان: شركة shiyu tdaing

شركة shiyu tdaing

(فرص)

شركة شيو للاستيراد والتصدير في الصين احدي شركات مجموعه جي اكس الصينية منذ عام 2002 وتتميز عن غيرها .
العنوان:

Guangdong - الصين

اتصل

24/12/2020
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