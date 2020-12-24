ليزر ديود الأنسجة الرخوة للأسنان بطول موجي أزرق 810nm / 980nm

وصف الجيل الثالث من الزئبق هو ليزر الأسنان الثنائي الذكي المطور حديثًا. بعد عدد كبير من عمليات البحث والتطوير ، قمنا بتحسين وترقية نظام التحكم ونظام التشغيل لدينا. التطبيقات: - جراحة الفم - LLLT (علاج بالليزر منخفض المستوى / تعديل ضوئي ضوئي) - طب أسنان الأطفال - التركيبات - جمالية - علاج اللثة - علاج جذور الاسنان - زرع