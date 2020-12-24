ليزر ديود الأنسجة الرخوة للأسنان بطول موجي أزرق 810nm / 980nm

(للبيع)
|وصف الجيل الثالث من الزئبق هو ليزر الأسنان الثنائي الذكي المطور حديثًا. بعد عدد كبير من عمليات البحث والتطوير ، قمنا بتحسين وترقية نظام التحكم ونظام التشغيل لدينا. التطبيقات: - جراحة الفم - LLLT (علاج بالليزر منخفض المستوى / تعديل ضوئي ضوئي) - طب أسنان الأطفال - التركيبات - جمالية - علاج اللثة - علاج جذور الاسنان - زرع
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|pioon laser
|التليفون:
|862781783687
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|العنوان:
|Pioon laser technology co., ltd- wuhan
Hubei - الصين
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|26/1/2021
|رقم الإعلان:
|2081476
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