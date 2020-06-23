لو وصلك الاعلان ده يبقي م حظك وهتستفاد بالخصم ع عيادتك بالعاصمة

(للبيع)
|عشان انت محظوظ والاعلان ده وصلك يبقي هتمتلك عيادتك في العاصمة الادارية الجديدة في مول sixty بالخصم للجيش الابيض بس وكمان بدون مقدم وبدون فوائد وبالتقسيط المريح ومساحتها 66م تشطيب كامل بالتكييفات امام وزارة المالية مباشرة وبجانب مقرات البنوك الرئيسية وبالقرب من المدينة الاوليمبية للرياضة يلا مستني ايه اتصل دلوقتي علي 01279848994 والحق الخصم
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|سمر
|التليفون:
|01279848994
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|العاصمه الاداريه الجديده- العاصمه الاداريه الجديده
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|289,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|23/6/2020
|رقم الإعلان:
|2061390
735,000 جنيه
231,000 جنيه
690,000 جنيه
362,000 جنيه
289,000 جنيه
345,000 جنيه
690,000 جنيه
362,000 جنيه
289,000 جنيه
345,000 جنيه
362,000 جنيه
690,000 جنيه
289,000 جنيه
345,000 جنيه
362,000 جنيه