لو هتقول استثمار عقاري يبقي لازم تستثمر في العاصمة

(للبيع)
|ايوة لازم تستثمر في العاصمة عشان في العاصمة الادارية الجديدة هتلاقي احسن واضمن استثمار ومكسب كبيير ليك ومستقبل لاولاد وهتمتلك الشقة جمب كل الخدمات ومنها حمامات سباحة ومول تجاري وبيحيرات صناعية وطاقة شمسية ولاند سكيب وشقتك 158م (3غرفة+3حمام+ريسبشن+مطبخ امريكي+تراس) وبمقدم بسيط وبالتقسيط المريح وبدون وفائد كلمنا حالا علي 01279848994 وامتلك في green avenue
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|سمر
|التليفون:
|01279848994
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|العنوان:
|العاصمه الاداريه الجديده- العاصمه الاداريه الجديده
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|166,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|11/1/2020
|رقم الإعلان:
|2048475
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