لو هتقول استثمار عقاري يبقي لازم تستثمر في العاصمة

ايوة لازم تستثمر في العاصمة عشان في العاصمة الادارية الجديدة هتلاقي احسن واضمن استثمار ومكسب كبيير ليك ومستقبل لاولاد وهتمتلك الشقة جمب كل الخدمات ومنها حمامات سباحة ومول تجاري وبيحيرات صناعية وطاقة شمسية ولاند سكيب وشقتك 158م (3غرفة+3حمام+ريسبشن+مطبخ امريكي+تراس) وبمقدم بسيط وبالتقسيط المريح وبدون وفائد كلمنا حالا علي 01279848994 وامتلك في green avenue