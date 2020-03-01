لو مصاريف عربيتك كتير خليك مع اكسون

(مطلوب للإيجار)
|لو مصاريف العربيه كتير وده اكيد ممكن تاجرها معانا ايجار بعقود سنويه جميع ما يخص العربيه علينا طول فتره العقد مده العقد من سنه لاربع سنوات عدد كيلومترات محدده
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|exxonunited
|التليفون:
|01226615754
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|العنوان:
|فيلا 183 الياسمين 2 التجمع الاول امام بنزينه وطنيه خلف سور اكاديميه الشرطه الدور الاول علوي شقه 4- القاهره الجديده
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|8,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|5/3/2020
|رقم الإعلان:
|2055152
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