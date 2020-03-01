لو مصاريف عربيتك كتير خليك مع اكسون

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تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: لو مصاريف عربيتك كتير خليك مع اكسون - في القاهرة مصر

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لو مصاريف العربيه كتير وده اكيد ممكن تاجرها معانا ايجار بعقود سنويه جميع ما يخص العربيه علينا طول فتره العقد مده العقد من سنه لاربع سنوات عدد كيلومترات محدده
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: exxonunited
التليفون: 01226615754

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: فيلا 183 الياسمين 2 التجمع الاول امام بنزينه وطنيه خلف سور اكاديميه الشرطه الدور الاول علوي شقه 4- القاهره الجديده
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 8,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 5/3/2020
رقم الإعلان: 2055152
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1/3/2020
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21/1/2020
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15/1/2020
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القسم: 

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العنوان:

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القسم: 

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7/12/2019
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