لو محتار ومش عارف تسكن فين تعالي علي العاصمة

(للتقسيط)
|لو محتار ومش عارف تسكن فين يلا بسرعة تعالي علي العاصمة الادارية الجديدة ومن غير تفكير سكنك او استثمارك في كمبوند zavani بأقل مقدم واطول فترة سداد وبدون فوائد والشقة 169م (5غرفة+5حمام+ريسبشن+مطبخ امريكي+تراس) وكل الخدمات جمب شقتك جيم وسبا وجاكوزى ومول تجاري ومدارس ومستشفيات وغيرهم كتير يلا دلوقتي كلمنا علي 01279848994 واسكن في العاصمة
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|سمر
|التليفون:
|01279848994
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|العنوان:
|العاصمه الاداريه الجديده- العاصمه الاداريه الجديده
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|175,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|27/6/2020
|رقم الإعلان:
|2061659
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