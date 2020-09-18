لو عربيتك قسط شركتنا هتسدد قسطها

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تفاصيل الإعلان
االمشارع كتير ولكن المشروع المضمون والاكيد والربح فيه اعلي من الخساره معانا اشتري العربيه والباقي علينا اجر العربيه معانا بعقود سنويه تصل من سنه لثلاث سنين عقد الايجار شامل جميع الضمانات القانونيه الي تكون مطمن من خلاله زيت بنزين صيانه علينا السعر الايجاري بيكون ع حسب كل موديل وفئه العربيه نفسها العربيات المطلوبه النترا - سيراتو جراند - كرولا - توسان - سبورتاج فكر وكلمنا وهنرد عليك فورا للاستفسار 01223067580 023088792 او شرفنا بالزياره التجمع الاول الياسمين 2 فيلا 183 امام بنزينه وطنيه خل
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: exxonunited
التليفون: 01223067580

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: فيلا 183 الياسمين 2 التجمع الاول امام بنزينه وطنيه خلف سور اكاديميه الشرطه الدور الاول علوي شقه 4- القاهره الجديده
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 12,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 27/11/2020
رقم الإعلان: 2074200
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صورة الاعلان: ايجار سيارات ليموزين وسيارات مرسيدس وفانات وميكروباصات وسيارات زفاف في مصر - في القاهرة مصر

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