لو عايز تسكن في مكان مميز تعالي العاصمة ع طول

(للتقسيط)
|لو عايز تسكن في مكان مميز تعالي بسرعة امتلك شقتك في العاصمة الادارية الجديدة بدون فوائد وبالتقسيط المريح وبأقل مقدم وشقتك 191م (4غرفة+3حمام+ريسبشن+dressing room +مطبخ امريكي+تراس) وكل خدماتك جمب شقتك حمامات سباحة ومول تجاري ونادي رياضي وملاعب رياضية ومدارس ومستشفيات وخدمات غيرهم كتير اتصل علي 01279848994 او ابعتلنا ع الواتساب واعرف تفاصيل اكتر
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|سمر
|التليفون:
|01279848994
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|العنوان:
|العاصمه الاداريه الجديده- العاصمه الاداريه الجديده
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|196,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|25/7/2020
|رقم الإعلان:
|2063802
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