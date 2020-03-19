لو عايز استثمار صح من غير ماتفكر امتلك شاليه في راس سدر

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تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: لو عايز استثمار صح من غير ماتفكر امتلك شاليه في راس سدر - في جنوب سيناء مصر

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بأمتلاكك شاليه في راس سدر هتقدر تستثمر صح في اي وقت تحبه وهيبقي مستقبل ليك ولاولادك وكمان ممكن تصيف او تشتي في شاليهك ومساحته 85م (2غرفة+حمام+ريسبشن+تراس+مطبخ امريكي) تشطيب سوبر لوكس بالتقسيط المريح وبدون فوائد وبمقدم بسيط وكل الخدمات جمب شاليهك من حمامات سباحة واكوا بارك ومطاعم وكافيهات ومرسي لليخوت ومارينا للصيد وخدمات تانية كتير اتصل حالا علي 01279848994 واستثمر براحتك
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: سمر
التليفون: 01279848994

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: لاسيرينا باي- راس سدر
جنوب سيناء -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 63,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 19/3/2020
رقم الإعلان: 2056430
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18/3/2020
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18/3/2020
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(للبيع)

- في جنوب سيناء مصر

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العنوان:

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القسم: 

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18/3/2020
صورة الاعلان: مع عيلتك هتعيش احلي ايام في راس سدر - في جنوب سيناء مصر

مع عيلتك هتعيش احلي ايام في راس سدر

(للبيع)

- في جنوب سيناء مصر

هتعيش احلي ايام حياتك مع عيلتك او صحابك بأمتلاكك شاليه في لاسيرينا باي راس سدر والاستمتاع بالخدمات ا.
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

68,000 جنيه

17/3/2020
صورة الاعلان: حقق حلمك وامتلك شاليه في راس سدر - في جنوب سيناء مصر

حقق حلمك وامتلك شاليه في راس سدر

(للتقسيط)

- في جنوب سيناء مصر

امتلك شاليه في راس سدر وحقق حلمك وفرح اولادك وقضي كل ويك اند في شاليهك ومساحته 95م (3غرفة+2حمام+ريسب.
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

70,000 جنيه

17/3/2020
صورة الاعلان: بتحلم باجمل صيف ليك ولاسرتك امتلك شاليهك فى راس سدر - في جنوب سيناء مصر

بتحلم باجمل صيف ليك ولاسرتك امتلك شاليهك فى راس سدر

(للبيع)

- في جنوب سيناء مصر

احلم باجمل صيف ليك ولاسرتك وامتلك شاليهك فى راس سدر تشطيب سوبر لوكس قريب من حمامات سباحة وكافيهات وم.
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

167,000 جنيه

16/3/2020
صورة الاعلان: جدد حياتك وامتلك شاليهك وسط خدماتك فى راس سدر - في جنوب سيناء مصر

جدد حياتك وامتلك شاليهك وسط خدماتك فى راس سدر

(للتقسيط)

- في جنوب سيناء مصر

حياتك هتجدد بامتلاك شاليه وسط خدماتك فى راس سدر تشطيب سوبر لوكس 120 م (3 غرف نوم +ريسبشن +مطبخ امريك.
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

176,000 جنيه

16/3/2020
صورة الاعلان: غير مود حياتك وامتلك في لاسيرينا باي - في جنوب سيناء مصر

غير مود حياتك وامتلك في لاسيرينا باي

(للتقسيط)

- في جنوب سيناء مصر

غير مودك وامتلك شاليهك في قرية لاسيرينا باي راس سدر علي البحر واستمتع بأحلي جو مع اصحابك وجمب كل خدم.
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

75,000 جنيه

16/3/2020
صورة الاعلان: شاليه للبيع في راس سدر وبأقل الاسعار - في جنوب سيناء مصر

شاليه للبيع في راس سدر وبأقل الاسعار

(للتقسيط)

- في جنوب سيناء مصر

شاليه في راس سدر بقرية لاسيرينا باي راس سدر بأقل الاسعار اللي ممكن تشوفها وبدون فوائد وبأقل مقدم وبأ.
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

63,000 جنيه

16/3/2020
صورة الاعلان: غير روتين حياتك وامتلك في راس سدر - في جنوب سيناء مصر

غير روتين حياتك وامتلك في راس سدر

(للبيع)

- في جنوب سيناء مصر

امتلك شاليهك في راس سدر وغير روتين حياتك وصيف براحتك في اي وقت طول السنة وجمب كل الخدمات حمامات سباح.
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

63,000 جنيه

15/3/2020
صورة الاعلان: الويك اند بقي مختلف في راس سدر - في جنوب سيناء مصر

الويك اند بقي مختلف في راس سدر

(للتقسيط)

- في جنوب سيناء مصر

امتلك شاليه في راس سدر وهتعيش بشكل مختلف مع اولادك او اصحابك وبعيد عن الزحمة وجمب كل خدماتك حمامات س.
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

69,000 جنيه

15/3/2020
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