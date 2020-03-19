لو عايز استثمار صح من غير ماتفكر امتلك شاليه في راس سدر

(للتقسيط)
|بأمتلاكك شاليه في راس سدر هتقدر تستثمر صح في اي وقت تحبه وهيبقي مستقبل ليك ولاولادك وكمان ممكن تصيف او تشتي في شاليهك ومساحته 85م (2غرفة+حمام+ريسبشن+تراس+مطبخ امريكي) تشطيب سوبر لوكس بالتقسيط المريح وبدون فوائد وبمقدم بسيط وكل الخدمات جمب شاليهك من حمامات سباحة واكوا بارك ومطاعم وكافيهات ومرسي لليخوت ومارينا للصيد وخدمات تانية كتير اتصل حالا علي 01279848994 واستثمر براحتك
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|سمر
|التليفون:
|01279848994
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|العنوان:
|لاسيرينا باي- راس سدر
جنوب سيناء - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|63,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|19/3/2020
|رقم الإعلان:
|2056430
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