(للبيع)
|لو بتحلم بموقع ممتاز ومكان حيوي بالاسكندريه وبعيد عن المدن وزحمة الموصلاات انت علي الطريق الدائري مباشر متوفر جميع المساحات تبدا من 100متر للمعاينة في اي وقت والاسعار تبدا.من 2000جنيه الموقع متوفر به جميع الخدمات (مياة_كهرباء_صرف-انترنت) الموقع به: _المدرسة السوسرية _المدرسة المصرية الامركية _مجمع مدارس سيدي.جابر وكلية الطب البطري ويوجد مطاعم _مطعم بلبع _واحة خطاب _وقرية عبدالوهاب ومتوفر علي الدائري كومباوند _حي الفيلات كومباوند _ بلم هلز كومباوند _حي العماير وايضا لدينا البناء والشراء والبيع مس
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|ابراج للاستثمار العقاري
|التليفون:
|+201212800852
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|العنوان:
|الطريق الدائري محرم بك الاسكندريه- محرم بك
الإسكندرية - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|1,900 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|25/2/2020
|رقم الإعلان:
|2054179
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(للبيع)- في الإسكندرية مصر
2,000 جنيه
(للبيع)- في الإسكندرية مصر
2,000 جنيه
(للبيع)- في الإسكندرية مصر
2,000 جنيه
(للبيع)- في الإسكندرية مصر
3,500 جنيه
(للبيع)- في الإسكندرية مصر
2,000 جنيه
(للبيع)- في الإسكندرية مصر
2,000 جنيه
(للبيع)- في الإسكندرية مصر
2,000 جنيه
(للبيع)- في الإسكندرية مصر
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(للبيع)- في الإسكندرية مصر
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