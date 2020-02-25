لو بتحلم بموقع ممتاز ومكان حيوي بالاسكندريه وبعيد عن المدن وزحمة الموصلاات انت علي الطريق الدائري مباشر متوفر جميع المساحات تبدا من 100متر للمعاينة في اي وقت والاسعار تبدا.من 2000جنيه الموقع متوفر به جميع الخدمات (مياة_كهرباء_صرف-انترنت) الموقع به: _المدرسة السوسرية _المدرسة المصرية الامركية _مجمع مدارس سيدي.جابر وكلية الطب البطري ويوجد مطاعم _مطعم بلبع _واحة خطاب _وقرية عبدالوهاب ومتوفر علي الدائري كومباوند _حي الفيلات كومباوند _ بلم هلز كومباوند _حي العماير وايضا لدينا البناء والشراء والبيع مس