لو انت صاحب مطعم , كوفى شوب , ديونيه, بوفيه بنقدمك الكاشير بسعر خاص جدا

(للبيع)

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صورة الاعلان: لو انت صاحب مطعم , كوفى شوب , ديونيه, بوفيه بنقدمك الكاشير بسعر خاص جدا - في المدينة المنورة السعودية

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عروض حصرية من مؤسسة طيف الالماس التجارية للانظمة الامنية والبرامج المحاسبية ✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹ مكونات الاجهزة ●●●●●●●●●● 1_جهاز كاشير باللمس عالى الجودة 2-طابعة ايصالات حرارية 3-درج كاشير درجة ممتازة 4-برنامج متطور للمطاعم والكوفي شوب *جميع الاجهزة ضمان سنتان *ترخيص البرنامج مدى الحياة بدون اشتراك وبدون رسوم سنوية دعم كامل لنظام ضريبة القيمة المضافة فات VAT يرجى التواصل على رقم​ / موبايل- واتس 0538881403
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: ساره علي
التليفون: 0538881403

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: .- قربان
المدينة المنورة -

السعودية
تفاصيل الإعلان:
السعر: 3,100 ريال
تاريخ الإعلان: 12/11/2020
رقم الإعلان: 2072196
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18/8/2020
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17/8/2020
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(للبيع)

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17/8/2020
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اجهزه كاشير ونقاط بيع بسعر مميز

(للبيع)

- في المدينة المنورة السعودية

مقدم للمحلات التجاريه*السوبرماركت والهايبر *المطاعم*الكوفي شوب وغيرها * الاجهزة حديثة وراقية مكونات.

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16/8/2020
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