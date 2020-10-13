لو انت صاحب مطعم , كوفى شوب , ديونيه, بوفيه بنقدمك الكاشير بسعر خاص جدا

عروض حصرية من مؤسسة طيف الالماس التجارية للانظمة الامنية والبرامج المحاسبية ✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹ مكونات الاجهزة ●●●●●●●●●● 1_جهاز كاشير باللمس عالى الجودة 2-طابعة ايصالات حرارية 3-درج كاشير درجة ممتازة 4-برنامج متطور للمطاعم والكوفي شوب *جميع الاجهزة ضمان سنتان *ترخيص البرنامج مدى الحياة بدون اشتراك وبدون رسوم سنوية دعم كامل لنظام ضريبة القيمة المضافة فات VAT يرجى التواصل على رقم​ / موبايل- واتس 0538881403