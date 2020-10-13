لو انت صاحب مطعم , كوفى شوب , ديونيه, بوفيه بنقدمك الكاشير بسعر خاص جدا

(للبيع)
|عروض حصرية من مؤسسة طيف الالماس التجارية للانظمة الامنية والبرامج المحاسبية ✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹ مكونات الاجهزة ●●●●●●●●●● 1_جهاز كاشير باللمس عالى الجودة 2-طابعة ايصالات حرارية 3-درج كاشير درجة ممتازة 4-برنامج متطور للمطاعم والكوفي شوب *جميع الاجهزة ضمان سنتان *ترخيص البرنامج مدى الحياة بدون اشتراك وبدون رسوم سنوية دعم كامل لنظام ضريبة القيمة المضافة فات VAT يرجى التواصل على رقم / موبايل- واتس 0538881403
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|ساره علي
|التليفون:
|0538881403
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|العنوان:
|.- قربان
المدينة المنورة - السعودية
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|3,100 ريال
|تاريخ الإعلان:
|12/11/2020
|رقم الإعلان:
|2072196
1,299 ريال
2,900 ريال
2,900 ريال
1 ريال
1 ريال
1 ريال
1 ريال
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