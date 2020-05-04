لون حياتك واسكن في zavani في العاصمة الادارية

(للتقسيط)
|لون حياتك واسكن في العاصمة الادارية الجديدة بالقرب من النهر الاخضر وحواليك مساحات كبيرة من اللاند سكيب واستمتع بأجمل فيو وشقتك 205م (5غرفة+4حمام+ريسبشن+ living room+مطبخ امريكي+2تراس) بأقل مقدم واطول فترة سداد وبدون فوائد وكل خدماتك داخل الكمبوند من حمامات سباحة ومطاعم وكافيهات وكيدز اريا ومول تجاري ومدارس ومستشفيات وخدمات تانية كتير هتعرفها بأتصالك علي 01279848994
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|سمر
|التليفون:
|01279848994
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|العنوان:
|العاصمه الاداريه الجديده- العاصمه الاداريه الجديده
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|218,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|4/5/2020
|رقم الإعلان:
|2058847
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