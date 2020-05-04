لون حياتك واسكن في zavani في العاصمة الادارية

لون حياتك واسكن في العاصمة الادارية الجديدة بالقرب من النهر الاخضر وحواليك مساحات كبيرة من اللاند سكيب واستمتع بأجمل فيو وشقتك 205م (5غرفة+4حمام+ريسبشن+ living room+مطبخ امريكي+2تراس) بأقل مقدم واطول فترة سداد وبدون فوائد وكل خدماتك داخل الكمبوند من حمامات سباحة ومطاعم وكافيهات وكيدز اريا ومول تجاري ومدارس ومستشفيات وخدمات تانية كتير هتعرفها بأتصالك علي 01279848994