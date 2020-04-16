لودر liugong 856 مستعمل مع محرك كاتربلر قوته 104كيلو وات

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تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: لودر liugong 856 مستعمل مع محرك كاتربلر قوته 104كيلو وات - في عسير السعودية

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لودر liugong 856 مستعمل مع محرك كاتربلر قوته 104كيلو وات موديل 2012 الجير بوكس : نصف الي عدد ساعات العمل : 4200 ساعه سعه البوكت : 3 متر مكعب لون اصلي رقم العرض : 416128 للاستفسارتواصل معنا هاتفيا او واتس اب علي رقم جوال 0509313043 يرجي التواصل للجادين فقط #جنوب_السعودية #عسير #خميس_مشيط #جيزان #الباحة #أبها #نجران
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: البرادات العالمية
التليفون: 0509313043

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: - مكة
عسير -

السعودية
تفاصيل الإعلان:
السعر: 1 ريال
تاريخ الإعلان: 16/4/2020
رقم الإعلان: 2058020
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