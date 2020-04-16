(للبيع)
|لودر liugong 856 مستعمل مع محرك كاتربلر قوته 104كيلو وات موديل 2012 الجير بوكس : نصف الي عدد ساعات العمل : 4200 ساعه سعه البوكت : 3 متر مكعب لون اصلي رقم العرض : 416128 للاستفسارتواصل معنا هاتفيا او واتس اب علي رقم جوال 0509313043 يرجي التواصل للجادين فقط #جنوب_السعودية #عسير #خميس_مشيط #جيزان #الباحة #أبها #نجران
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|البرادات العالمية
|التليفون:
|0509313043
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|العنوان:
|- مكة
عسير - السعودية
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|1 ريال
|تاريخ الإعلان:
|16/4/2020
|رقم الإعلان:
|2058020
500 ريال
1 ريال
1 ريال
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1 ريال
1 ريال
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1 ريال
1 ريال
1 ريال
1 ريال
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2,000 ريال