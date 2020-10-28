لوبتدور علي فيلا دوبلكس مساحتها كبيرة 👈وسعرها مناسب شوف الاعلان ده

(للبيع)
|بارقي المواقع #مدينة_الشروق . بالمنطقه السابعه دوبلكس 400 م امامي وجانبيه +حديقة امامية +بوابه خاصة للوحده عباره عن : (3 نوم +3 حمام +2 رسيبشن + مطبخ + تراس ) (استلام 6 شهور) 📍موقع مميز وقريبة 👈من طريق السويس 👈وكمبوند حسن علام 👈عرض لفتره محدودة ادفع 900,000 واستلم وقسط 600,000 حتي 12 شهرر لدينا مساحات تناسب الجميع بأرقى المناطق والاحياء بمدينة الشروق ( التاسعة , الثانية , الثالثة , الخامسة , الحي الرابع والاول والثانى والثالث فيلات )
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|ziad company
|التليفون:
|01006636646
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|العنوان:
|- المنطقة السابعة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|28/10/2020
|رقم الإعلان:
|2070701
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