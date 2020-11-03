لوبتدور علي فيلا دوبلكس مساحتها كبيرة وسعرها مناسب شوف الاعلان ده

#مدينة_الشروق . بالمنطقه السابعه دوبلكس 400 م امامي وجانبيه +حديقة امامية +بوابه خاصة للوحده عباره عن : (3 نوم +3 حمام +2 رسيبشن + مطبخ + تراس ) (استلام خلال 6 شهور) موقع مميز وقريبة من طريق السويس وكمبوند حسن علام عررض لفتررة محدوده ادفع 9,000,000 واستلم وقسط 6,000,000حتي 12 شهرر لدينا مساحات تناسب الجميع بأرقى المناطق والاحياء بمدينة الشروق ( التاسعة , الثانية , الثالثة , الخامسة , الحي الرابع والاول والثانى والثالث فيلات )