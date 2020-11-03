لوبتدور علي فيلا دوبلكس مساحتها كبيرة وسعرها مناسب شوف الاعلان ده

(للبيع)

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تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: لوبتدور علي فيلا دوبلكس مساحتها كبيرة وسعرها مناسب شوف الاعلان ده - في القاهرة مصر

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#مدينة_الشروق . بالمنطقه السابعه دوبلكس 400 م امامي وجانبيه +حديقة امامية +بوابه خاصة للوحده عباره عن : (3 نوم +3 حمام +2 رسيبشن + مطبخ + تراس ) (استلام خلال 6 شهور) موقع مميز وقريبة من طريق السويس وكمبوند حسن علام عررض لفتررة محدوده ادفع 9,000,000 واستلم وقسط 6,000,000حتي 12 شهرر لدينا مساحات تناسب الجميع بأرقى المناطق والاحياء بمدينة الشروق ( التاسعة , الثانية , الثالثة , الخامسة , الحي الرابع والاول والثانى والثالث فيلات )
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: ziad company
التليفون: 01006636646

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العنوان: - المنطقة السابعة
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 3/11/2020
رقم الإعلان: 2071080
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صورة الاعلان: لوبتدور علي فيلا دوبلكس مساحتها كبيرة وسعرها مناسب شوف الاعلان ده - في القاهرة مصر

لوبتدور علي فيلا دوبلكس مساحتها كبيرة وسعرها مناسب شوف الاعلان ده

(للبيع)

- في القاهرة مصر

#مدينة_الشروق . بالمنطقه السابعه دوبلكس 400 م امامي وجانبيه +حديقة امامية +بوابه خاصة للوحده عباره .
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

اتصل

3/11/2020
صورة الاعلان: شركة #زياد_للاستثمار_العقاري تحطم الاسعار بمدينه الشروق - في القاهرة مصر

شركة #زياد_للاستثمار_العقاري تحطم الاسعار بمدينه الشروق

(للبيع)

- في القاهرة مصر

🎉بالحي السادس 📍شقه 155 م واجهه وناصية عبارة عن (3غرف + 2 حمام + ريسيبشن + مطبخ + ترا.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

اتصل

2/11/2020
صورة الاعلان: بأرقى الاحياء بمدينه الشروق - في القاهرة مصر

بأرقى الاحياء بمدينه الشروق

(للبيع)

- في القاهرة مصر

🎉بالحي السادس 📍شقه 155 م واجهه وناصية عبارة عن (3غرف + 2 حمام + ريسيبشن + مطبخ + ترا.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

اتصل

2/11/2020
صورة الاعلان: باااقل الاسعااار من شركة زياد الإستثمار العقاري - في القاهرة مصر

باااقل الاسعااار من شركة زياد الإستثمار العقاري

(للبيع)

- في القاهرة مصر

بالحي الثالث شرق فيلات) 📍فيلا 380 متر +حديقة عبارة عن (3غرف+3 حمام+ ريسبشن+مطبخ+تراس) (وع.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

اتصل

1/11/2020
صورة الاعلان: باااقل الاسعااار من شركة زياد الإستثمار العقاري - في القاهرة مصر

باااقل الاسعااار من شركة زياد الإستثمار العقاري

(للبيع)

- في القاهرة مصر

بالحي الثالث شرق فيلات) 📍فيلا 380 متر +حديقة عبارة عن (3غرف+3 حمام+ ريسبشن+مطبخ+تراس) (وع.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

اتصل

1/11/2020
صورة الاعلان: شقة للبيع فى القاهرة وسط البلد شارع الشيخ ريحان - في القاهرة مصر

شقة للبيع فى القاهرة وسط البلد شارع الشيخ ريحان

(للبيع)

- في القاهرة مصر

شقة للبيع فى القاهرة وسط البلد شارع الشيخ ريحان شقة للبيع بوسط البلد شارع الشيخ ريحان المساحة 110 \2.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1,800,000 جنيه

1/11/2020
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صورة الاعلان: اميز المناطق بأقل الاسعاااارررر شركة زياد تقدم أقوي العروض - في القاهرة مصر

اميز المناطق بأقل الاسعاااارررر شركة زياد تقدم أقوي العروض

(للبيع)

- في القاهرة مصر

بأرقي مناطق #مدينة_الشروق ** المنطقه الثامنه ** شقه 180 م بحريه + مساحة رووف مفتوحة 100م عباره عن : .
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

اتصل

1/11/2020
صورة الاعلان: اميز المناطق بأقل الاسعااااررررشركة زياد تقدم أقوي العروض - في القاهرة مصر

اميز المناطق بأقل الاسعااااررررشركة زياد تقدم أقوي العروض

(للبيع)

- في القاهرة مصر

بأرقي مناطق #مدينة_الشروق ** المنطقه الثامنه ** شقه 180 م بحريه + مساحة رووف مفتوحة 100م عباره عن : .
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

اتصل

1/11/2020
صورة الاعلان: بين عباس ومكرم مدينة نصر بجوار شركة انبي للبترول شقة مفروشة للايجار - في القاهرة مصر

بين عباس ومكرم مدينة نصر بجوار شركة انبي للبترول شقة مفروشة للايجار

(للإيجار)

- في القاهرة مصر

بين عباس ومكرم مدينة نصر بجوار شركة انبي للبترول شقة مفروشة للايجار 3 غرف 2 رسشنِ 2 حمام مطبخ كام.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

450 جنيه

1/11/2020
صورة الاعلان: عررروض مميزة جدا بارقى الاحياء بمدينه الشروق - في القاهرة مصر

عررروض مميزة جدا بارقى الاحياء بمدينه الشروق

(للبيع)

- في القاهرة مصر

بالحي الاول شرق " فيلات " موقع ممتاز علي الطريق مباشراً في نفس شارع جرين هيلز وطريق الاوسط .
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

اتصل

31/10/2020
صورة الاعلان: عررروض مميزة جدا بارقى الاحياء بمدينه الشروق - في القاهرة مصر

عررروض مميزة جدا بارقى الاحياء بمدينه الشروق

(للبيع)

- في القاهرة مصر

بالحي الاول شرق " فيلات " 📍موقع ممتاز علي الطريق مباشراً 👈في نفس شارع جرين ه.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

اتصل

31/10/2020
صورة الاعلان: شركة #زياد_للاستثمار_العقاري تحطم الاسعار بمدينه الشروق - في القاهرة مصر

شركة #زياد_للاستثمار_العقاري تحطم الاسعار بمدينه الشروق

(للبيع)

- في القاهرة مصر

🎉بالحي السادس 📍شقه 145 م واجهه وناصية عبارة عن (3غرف + 2 حمام + ريسيبشن + مطبخ + ترا.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

اتصل

31/10/2020
صورة الاعلان: شركة #زياد_للاستثمار_العقاري تحطم الاسعار بمدينه الشروق - في القاهرة مصر

شركة #زياد_للاستثمار_العقاري تحطم الاسعار بمدينه الشروق

(للبيع)

- في القاهرة مصر

🎉بالحي السادس 📍شقه 145 م واجهه وناصية عبارة عن (3غرف + 2 حمام + ريسيبشن + مطبخ + ترا.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

اتصل

31/10/2020
صورة الاعلان: باااقل الاسعااار من شركة زياد الإستثمار العقاري - في القاهرة مصر

باااقل الاسعااار من شركة زياد الإستثمار العقاري

(للبيع)

- في القاهرة مصر

👈بالمنطقة الثامنة 🎉شقه 185 م امامية و بحريه و ناصية ( استلام فوري)نص تشطيب عباره ع.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

850,000 جنيه

28/10/2020
صورة الاعلان: شركة #زياد_للاستثمار_العقاري تحطم الاسعار بمدينه الشروق - في القاهرة مصر

شركة #زياد_للاستثمار_العقاري تحطم الاسعار بمدينه الشروق

(للبيع)

- في القاهرة مصر

👈بالمنطقة الثامنة 🎉شقه 185 م امامية و بحريه و ناصية ( استلام فوري)نص تشطيب عباره ع.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

850,000 جنيه

28/10/2020
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