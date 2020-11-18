لوبتدور علي فيلا دوبلكس مساحتها كبيرة

(للبيع)

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تفاصيل الإعلان
لوبتدور علي فيلا دوبلكس مساحتها كبيرة 👈وسعرها مناسب شوف الاعلان ده بارقي المواقع #مدينة_الشروق . بالمنطقه السابعه دوبلكس 400 م امامي وجانبيه +حديقة امامية +بوابه خاصة للوحده عباره عن : (3 نوم +3 حمام +2 رسيبشن + مطبخ + تراس ) (استلام فووري) 📍موقع مميز وقريبة 👈من طريق السويس 👈وكمبوند حسن علام ادفع 900,000 واستلم وقسط 600,000 حتي 12 شهر لدينا مساحات تناسب الجميع بأرقى المناطق والاحياء بمدينة الشروق
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: زياد
التليفون: 01006636646

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العنوان: المنطقة السابعه- مدينة الشروق
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 2/12/2020
رقم الإعلان: 2074882
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