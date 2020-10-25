لوبتدور علي فيلا دوبلكس مساحتها كبيرة

(للبيع)

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تفاصيل الإعلان
بارقي المواقع #مدينة_الشروق . بالمنطقه السابعه دوبلكس 400 م امامي وجانبيه +حديقة امامية +بوابه خاصة للوحده عباره عن : (3 نوم +3 حمام +2 رسيبشن + مطبخ + تراس ) (استلام 6 شهور) 📍موقع مميز وقريبة 👈من طريق السويس 👈وكمبوند حسن علام 📍سعر المتر3500 ج كاش لدينا مساحات تناسب الجميع بأرقى المناطق والاحياء بمدينة الشروق
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: ziad company
التليفون: 01008011136

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العنوان: المنطقه السابعه- الشروق
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 25/10/2020
رقم الإعلان: 2070424
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السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: لوبتدور علي فيلا دوبلكس مساحتها كبيرة - في القاهرة مصر

لوبتدور علي فيلا دوبلكس مساحتها كبيرة

(للبيع)

- في القاهرة مصر

بارقي المواقع #مدينة_الشروق . بالمنطقه السابعه دوبلكس 400 م امامي وجانبيه +حديقة امامية +بوابه خاصة.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

اتصل

25/10/2020
صورة الاعلان: فيلا 260 متر بفيو تحفة وسعر مميز جداا - في القاهرة مصر

فيلا 260 متر بفيو تحفة وسعر مميز جداا

(للبيع)

- في القاهرة مصر

#فيلا_للبيع في #التجمع بفيو مميز جدا , مساحتها 260 متر في موقع متميز في التجمع , 10 دقايق من الجامعة.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

اتصل

22/10/2020
صورة الاعلان: فيلا للبيع بالعبور جمعيه احمد عرابي - عرابي - العبور - orabi - في القاهرة مصر

فيلا للبيع بالعبور جمعيه احمد عرابي - عرابي - العبور - orabi

(للبيع)

- في القاهرة مصر

مزرعه للبيع بجمعيه احمد عرابي العبور خط 4 جنوب ناصيه موقع مميز كساحه الارض 6 فدان كامله بالعضويه في .
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

14,500,000 جنيه

20/10/2020
صورة الاعلان: فيلا للبيع جمعيه احمد عرابي - العبور - عرابي - orabi - في القاهرة مصر

فيلا للبيع جمعيه احمد عرابي - العبور - عرابي - orabi

(للبيع)

- في القاهرة مصر

فيلا للبيع جمعيه احمد عرابي خط ٤ جنوب داخل كموند على مساحه فدان دورين وروف مساحه الدور ٣.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

8,250,000 جنيه

20/10/2020
صورة الاعلان: مزرعه للبيع جمعيه احمد عرابي - فيلا للبيع العبور - في القاهرة مصر

مزرعه للبيع جمعيه احمد عرابي - فيلا للبيع العبور

(للبيع)

- في القاهرة مصر

مزرعه للبيع جمعيه احمد عرابي بالعبور طريق اسماعليه خط 9 وسط مساحه 8 فدان قريبه من الحي السادس العبور.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

19,000,000 جنيه

20/10/2020
صورة الاعلان: لوبتدور علي فيلا دوبلكس مساحتها كبيرة - في القاهرة مصر

لوبتدور علي فيلا دوبلكس مساحتها كبيرة

(للبيع)

- في القاهرة مصر

بارقي المواقع #مدينة_الشروق . بالمنطقه السابعه دوبلكس 400 م امامي وجانبيه +حديقة امامية +بوابه خاصة.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

750,000 جنيه

15/10/2020
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صورة الاعلان: فيلا بحمام سباحة ايجار بدون فرش ميفيدا التجمع الخامس قرب الجامعة الامريكية - في القاهرة مصر

45,000 جنيه

22/9/2020
صورة الاعلان: شقة ٣٠٠م فاخرة للايجار بكمبوند القطامية ديونز - في القاهرة مصر

شقة ٣٠٠م فاخرة للايجار بكمبوند القطامية ديونز

(للإيجار)

- في القاهرة مصر

For rent Compound Katameya Dunes the highest gathering sites Compound Katameya Dunes Apartment .
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

3,000 دولار

22/9/2020
صورة الاعلان: فى تاون جيت هتمتلك شقة قريب من مطار العاصمة - في القاهرة مصر

فى تاون جيت هتمتلك شقة قريب من مطار العاصمة

(للبيع)

- في القاهرة مصر

فى Town Gate هتمتلك شقتك قريب من مطار العاصمة و ارض المعارض و كل الخدمات اللى هتحتاجها مول تجارى وعي.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

184,000 جنيه

19/9/2020
صورة الاعلان: الحياة ليها طعم جديد بامتلاك شقة ف تاون جيت - في القاهرة مصر

الحياة ليها طعم جديد بامتلاك شقة ف تاون جيت

(للبيع)

- في القاهرة مصر

خلى حياتك ليها طعم جديد وامتلك شقتك فى تاون جيت 187 م ( 3 غرف نوم + ريسبشن + مطبخ +2 حمام ) قريب من .
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

206,000 جنيه

19/9/2020
صورة الاعلان: بتشطيب الترا سوبر لوكس امتلك شقتك فى Town Gate - في القاهرة مصر

بتشطيب الترا سوبر لوكس امتلك شقتك فى Town Gate

(للتقسيط)

- في القاهرة مصر

خد شقتك تشطيب الترا سوبر لوكس فى العاصمة الادارية قريب من جامعة الروسية و مسجد الفتاح العليم وكل خدم.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

240,000 جنيه

7/9/2020
صورة الاعلان: استفيد بعرض التشطيب وامتلك شقة ف العاصمة الادارية - في القاهرة مصر

استفيد بعرض التشطيب وامتلك شقة ف العاصمة الادارية

(للبيع)

- في القاهرة مصر

استفيد بعروض التشطيب وامتلك شقتك باميز مواقع العاصمة الادارية قريب من مركز المؤتمرات وفندق الماسة .
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

228,000 جنيه

7/9/2020
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