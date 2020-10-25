لوبتدور علي فيلا دوبلكس مساحتها كبيرة

(للبيع)
|بارقي المواقع #مدينة_الشروق . بالمنطقه السابعه دوبلكس 400 م امامي وجانبيه +حديقة امامية +بوابه خاصة للوحده عباره عن : (3 نوم +3 حمام +2 رسيبشن + مطبخ + تراس ) (استلام 6 شهور) 📍موقع مميز وقريبة 👈من طريق السويس 👈وكمبوند حسن علام 📍سعر المتر3500 ج كاش لدينا مساحات تناسب الجميع بأرقى المناطق والاحياء بمدينة الشروق
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|ziad company
|التليفون:
|01008011136
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|المنطقه السابعه- الشروق
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|25/10/2020
|رقم الإعلان:
|2070424
اتصل
اتصل
14,500,000 جنيه
8,250,000 جنيه
19,000,000 جنيه
750,000 جنيه
(للإيجار)- في القاهرة مصر
45,000 جنيه
3,000 دولار
184,000 جنيه
206,000 جنيه
240,000 جنيه
228,000 جنيه