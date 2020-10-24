(للبيع)
|لوبتدور علي شقة متشطبة 👈وسعرها مناسب شوف الاعلان ده بارقي المواقع #مدينة_الشروق . بالمنطقه السابعه شقة 130 م عباره عن : (3 نوم +حمام +2 رسيبشن + مطبخ ) (تشطيب سوبر لوكس) 📍موقع مميز وقريبة 👈من طريق السويس 👈وكمبوند حسن علام عرررض لفترة لمحدوة بـ580,000 ج كاش لدينا مساحات تناسب الجميع بأرقى المناطق والاحياء بمدينة الشروق
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|ziad company
|التليفون:
|01008011136
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|المنطقه السابعة- الشروق
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|580,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|24/10/2020
|رقم الإعلان:
|2070346
580,000 جنيه
اتصل
اتصل
1,000 جنيه
اتصل
اتصل
2,417,000 جنيه
760,000 جنيه
اتصل
6,000,000 جنيه
6,000,000 جنيه
760,000 جنيه
اتصل
170,000 جنيه
2,320,000 جنيه