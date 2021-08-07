لهواه الخصوصيه وعشاق التميز يوجد لدينا شقه مفروشه للايجار اليومي والشهري بموقع متميز جدا بمدينه نصر عند سيتي ستارز مكونه من( 3نوم - و2ريسبشن - وحمام ومطبخ كامل بجميع الاجهزه الكهربائيه ومكيفه بالكامل بجميع الكماليات ويوجد بها انترنت وبأسعار مميزه لفتره محدوده جدا مطلوب فاليوم 900 والشهر 19000الحق احجز العرض واتصل بنا علي 01153339609