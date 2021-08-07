لهواه الخصوصيه وعشاق التميز يوجد لدينا شقه مفروشه للايجار اليومي والشهري

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صورة الاعلان: لهواه الخصوصيه وعشاق التميز يوجد لدينا شقه مفروشه للايجار اليومي والشهري - في القاهرة مصر

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لهواه الخصوصيه وعشاق التميز يوجد لدينا شقه مفروشه للايجار اليومي والشهري بموقع متميز جدا بمدينه نصر عند سيتي ستارز مكونه من( 3نوم - و2ريسبشن - وحمام ومطبخ كامل بجميع الاجهزه الكهربائيه ومكيفه بالكامل بجميع الكماليات ويوجد بها انترنت وبأسعار مميزه لفتره محدوده جدا مطلوب فاليوم 900 والشهر 19000الحق احجز العرض واتصل بنا علي 01153339609
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: سمارت
التليفون: 01153339609

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العنوان: مدينه نصر- مدينه نصر
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 900 جنيه
تاريخ الإعلان: 7/8/2021
رقم الإعلان: 2101952
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صورة الاعلان: لأصحاب المستويات الراقيه يوجد لدينا شقة مفروشة للايجاراليومي والشهري - في القاهرة مصر

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6/8/2021
صورة الاعلان: لأصحاب المستويات الراقيه يوجد لدينا شقة مفروشة للايجاراليومي والشهري - في القاهرة مصر

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صورة الاعلان: شقه مفروشه للايجار اليومي والشهري بموقع متميز جدا بمدينه نصر - في القاهرة مصر

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6/8/2021
صورة الاعلان: لاصحاب المدد الطويله أقل مده سنه شقه مفروشة للايجار بموقع متميز جدا - في القاهرة مصر

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