(للإيجار)
|لهواه الخصوصيه وعشاق التميز يوجد لدينا شقه مفروشه للايجار اليومي والشهري بموقع متميز جدا بمدينه نصر عند سيتي ستارز مكونه من( 3نوم - و2ريسبشن - وحمام ومطبخ كامل بجميع الاجهزه الكهربائيه ومكيفه بالكامل بجميع الكماليات ويوجد بها انترنت وبأسعار مميزه لفتره محدوده جدا مطلوب فاليوم 900 والشهر 19000الحق احجز العرض واتصل بنا علي 01153339609
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|سمارت
|التليفون:
|01153339609
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|العنوان:
|مدينه نصر- مدينه نصر
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|900 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|7/8/2021
|رقم الإعلان:
|2101952
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