(للإيجار)
|لهواه الخصوصيه والفخامه شقه مفروشه للايجاراليومي والشهري بموقع متميز جدا بمدينة نصر بجوار سيتى ستارز مباشرة مكونه من ( ٢ نوم - ورسييشن- وحمام - ومطبخ كامل بجميع الأجهزه الكهربائيه و مكيفه بالكامل بجميع الكماليات مطلوب فالشهر20000 للمزيد من المعلومات يمكنك الاتصال بنا علي 01153339609
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|سمارت
|التليفون:
|01153339609
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|العنوان:
|مدينه نصر- مدينه نصر
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|1,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|13/7/2021
|رقم الإعلان:
|2099920
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