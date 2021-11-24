(للإيجار)
|لهواه التميز والفخامه متاح الأن عرض شقة مفروشة للايجاراليومي والشهري بموقع ممتازجدا بمدينة نصر من عباس العقاد مكونه من (٣غرف نوم -٣ريسبشن - وليفنج -٣حمام فرش راقي تشطيب هاي لوكس وبسعر خاص لفتره محدوده جدا مطلوب فاليوم ١٢٠٠والشهر ٢٤٠٠٠ ولمعرفه المزيد من المعلومات يمكنك الأتصال بنا علي 01115465255
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|سمارت
|التليفون:
|01115465255
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|العنوان:
|مدينه نصر- مدينه نصر
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|1,200 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|24/11/2021
|رقم الإعلان:
|2112640
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