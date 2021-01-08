(للإيجار)
|لهواه التميز متاح الأن عرض شقة مفروشة للإيجار بموقع ممتاز مدينة نصر بالمربع الذهبي بين عباس العقاد ومكرم عبيد. ٤غرف نوم ٢ريسبشن ٣حمام مطبخ كامل بجميع الأجهزه الكهربائيه ومكيفة بالكامل بجميع الكماليات برج فخم أمن ٢٤ساعة مدخل شيك فرش راقي تشطيب هاي لوكس مطلوب فالشهر ١٦٠٠٠ج للاستعلام01098184477
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|سمارت
|التليفون:
|01098184477
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|العنوان:
|مدينه نصر- مدينه نصر
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|16,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|8/1/2021
|رقم الإعلان:
|2079122
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