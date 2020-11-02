(للبيع)
|لهواة الفرص أرض للبيع بالسياحية الشمالية الثالثة للببع أرض بمدينة 6 أكتوبر - السياحية الشمالية الثالثة بجوار نادى الصيد ومول العرب مساحة الارض 650 متر مطلوب فقط 4200ج للمتر للاستفسار ت / 01122957722 شركة رمسيس للتسويق العقارى
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|وليد
|التليفون:
|01122957722
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|العنوان:
|- السادس من اكتوبر
6 أكتوبر - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|4,200 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|2/11/2020
|رقم الإعلان:
|2071040
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