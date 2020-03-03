لهواة السكن الراقي شقه للبيع بأرقي منطقه بمصر الجديده بالقرب من الكليه الحر

(للبيع)
|لهواة التميز شقه رائعه بأشيك منطقه بمصر الجديده بمنطقه الكليه الحربيه مساحتها 170 متر مقسمة الي 3 غرف نوم - ريسبشن كبير - 2 حمام ومطبخ خشب كامل ارضيات بورسلين سوبر لوكس اطلاله مميزه علي أِشيك مربع حديقه الدور الرابع أخير بأسانسير يوجد عزل شامل للشقه مسجله ولها حصه في الارض السعر المطلوب 1.650مليون للاستعلام الغرابلي جروب 01228744124
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|الغرابلي جروب
|التليفون:
|01228744124
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|العنوان:
|شارع عمار بن ياسر الكليه الحربيه مصر الجديده- مصر الجديدة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|16,500,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|3/3/2020
|رقم الإعلان:
|2054984
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