لهواة التميز شقه للبيع بمصر الجديده 220 متر بشارع الحجاز علي الفرش مباشره م

(للبيع)
|بأجمل شوارع مصر الجديده شقه مميزه للبيع مساحتها 220 متر مقسمة الي 4 غرف نوم - ريسبشن كبير - 2 حمام ومطبخ خشب مكيفه بالكامل ديكورات رائعه تشطيب فاخر يوجد سيستم مراقبه الدور العاشر اخير يوجد عزل تام للشقه 2 اسانسير مدخل فاخر بخريه مسجله ولها حصه في الارض السعر المطلوب 2.600 مليون للاستعلام الغرابلي جروب 01228744124
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|الغرابلي جروب
|التليفون:
|01228744124
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|العنوان:
|شارع الحجاز- مصر الجديدة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|2,600,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|3/3/2020
|رقم الإعلان:
|2054987
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