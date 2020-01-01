لهواة التميز شقتك بجاردن فى العاصمة الادارية

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تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: لهواة التميز شقتك بجاردن فى العاصمة الادارية - في القاهرة مصر

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انت مميز بامتلاك شقة بجاردن فى العاصمة الادارية 180م (3 غرف نوم منهم غرفة ماستر +ريسبشن +تراس +مطبخ +3 حمام ) بالقرب من بيوتى سنتر ومولات تجارية وجيم وحى السفارات وكمان وسط امن وحراسة 24 ساعة كل ده واكتر بمقدم بسيط واقساط تصل الى 8 سنين بدون فوائد يلا دلوقتى كلمنا ع 01201135481 وامتلك شقتك بجاردن جميلة فى العاصمة الادارية
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: wafaa
التليفون: 01201135481

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: العاصمة الادارية الجديدة- القاهرة
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 190,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 1/1/2020
رقم الإعلان: 2047343
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