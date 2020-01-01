لهواة التميز شقتك بجاردن فى العاصمة الادارية

(للبيع)
|انت مميز بامتلاك شقة بجاردن فى العاصمة الادارية 180م (3 غرف نوم منهم غرفة ماستر +ريسبشن +تراس +مطبخ +3 حمام ) بالقرب من بيوتى سنتر ومولات تجارية وجيم وحى السفارات وكمان وسط امن وحراسة 24 ساعة كل ده واكتر بمقدم بسيط واقساط تصل الى 8 سنين بدون فوائد يلا دلوقتى كلمنا ع 01201135481 وامتلك شقتك بجاردن جميلة فى العاصمة الادارية
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|wafaa
|التليفون:
|01201135481
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|العنوان:
|العاصمة الادارية الجديدة- القاهرة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|190,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|1/1/2020
|رقم الإعلان:
|2047343
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