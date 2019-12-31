لهواة التسويق الكمبوند يوفر مول تجارى ع اعلى مستوى فى Town Gate

(للبيع)
|هتحب التسوق فى اكبر مول تجارى وهتمتلك شقتك فى العاصمة الادارية 220م (3 غرف نوم +مطبخ +3حمام +ريسبشن ) ع بعد دقائق من فندق الماسة وحى السفارات وارض المعارض ومسجد الفتاح العليم كل ده واكتر بالتقسيط المريح وبدون اى فوائد يلا دلوقتى كلمنا ع 01201135481 وامتلك شقتك وتسوق كل يوم فى العاصمة الادارية
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|wafaa
|التليفون:
|01201135481
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|العنوان:
|العاصمة الادارية الجديدة- القاهرة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|207,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|31/12/2019
|رقم الإعلان:
|2047254
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