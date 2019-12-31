لهواة التسويق الكمبوند يوفر مول تجارى ع اعلى مستوى فى Town Gate

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تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: لهواة التسويق الكمبوند يوفر مول تجارى ع اعلى مستوى فى Town Gate - في القاهرة مصر

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هتحب التسوق فى اكبر مول تجارى وهتمتلك شقتك فى العاصمة الادارية 220م (3 غرف نوم +مطبخ +3حمام +ريسبشن ) ع بعد دقائق من فندق الماسة وحى السفارات وارض المعارض ومسجد الفتاح العليم كل ده واكتر بالتقسيط المريح وبدون اى فوائد يلا دلوقتى كلمنا ع 01201135481 وامتلك شقتك وتسوق كل يوم فى العاصمة الادارية
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: wafaa
التليفون: 01201135481

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: العاصمة الادارية الجديدة- القاهرة
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 207,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 31/12/2019
رقم الإعلان: 2047254
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31/12/2019
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القسم: 

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31/12/2019
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العنوان:

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القسم: 

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31/12/2019
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(للبيع)

- في القاهرة مصر

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العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

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31/12/2019
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بأرقى الاحياء بمدينه الشروق

(للبيع)

- في القاهرة مصر

بالحي الاول شرق " فيلات " موقع مميز يطل علي شارع 90 م 📍قريبة من ⬅️مركز.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

اتصل

30/12/2019
صورة الاعلان: اختار صح وامتلك شقتك فى العاصمة الادارية - في القاهرة مصر

اختار صح وامتلك شقتك فى العاصمة الادارية

(للبيع)

- في القاهرة مصر

اختيارك صح بامتلاك شقتك فى العاصمة الادارية وسط المساحات الخضراء والبحيرات الصناعية 170م (3 غرف نوم .
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

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30/12/2019
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نفسك تعيش فى هدوء تعالى العاصمة الادارية الجديدة

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هتقدر تعيش فى هدوء بامتلاك شقتك فى العاصمة الادارية 187م (3 غرف نوم +ريسبشن +مطبخ +2 حمام ) بview مم.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

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30/12/2019
صورة الاعلان: امتلك شقتك في green avenue بالقرب من الجامعة الروسية - في القاهرة مصر

امتلك شقتك في green avenue بالقرب من الجامعة الروسية

(للبيع)

- في القاهرة مصر

شقتك في green avenue العاصمة الادارية الجديدة بالقرب من الجامعة الروسية وجامع الفتاح العليم وجمب كل .
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

158,000 جنيه

30/12/2019
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