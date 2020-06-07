لهواة الاستجمام تعالى امتلك شاليهك فى السخنة

(للتقسيط)
|عيش الاستجمام وتعالى امتلك شاليهك فى السخنة تشطيب سوبر لوكس 110م (2 غرفة نوم +ريسبشن +مطبخ امريكى +2 حمام ) قريب من كافيهات ومطاعم واكوا بارك بالتقسيط ع 6 سنين بدون فوائد يلا دلوقتى كلمنا ع 01201135481 وامتلك شاليهك فى السخنة
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|wafaa
|التليفون:
|01201135481
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|العنوان:
|لاسيرينا بالم بيتش- العين السخنة
السويس - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|159,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|8/6/2020
|رقم الإعلان:
|2060443
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