لهواة الاستثمار المضمون امتلك شقتك فى تاون جيت

(للبيع)
|خلى استثمارك صح وامتلك شقتك فى تاون جيت بموقع مميز بالعاصمة الادارية بكمبوند تاون جيت قريب من حى السفارات و فندق الماسة شقتك 195 م ( 3 غرف نوم + ريسبشن + مطبخ + 3 حمام +Dressing ) مع افضل خدمات قريبة من شقتك افخم المطاعم والكافيهات و حمامات السباحة ب184 الف مقدم و الباقى بالتقسيط المريح بدون فوائد يلا مستنى ايه كلمنا ع 01201135481 و امتلك شقتك باحسن استثمار فى تاون جيت
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|wafaa
|التليفون:
|01201135481
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|العنوان:
|العاصمة الادارية- القاهرة الجديدة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|184,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|9/2/2021
|رقم الإعلان:
|2083311
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