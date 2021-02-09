لهواة الاستثمار المضمون امتلك شقتك فى تاون جيت

خلى استثمارك صح وامتلك شقتك فى تاون جيت بموقع مميز بالعاصمة الادارية بكمبوند تاون جيت قريب من حى السفارات و فندق الماسة شقتك 195 م ( 3 غرف نوم + ريسبشن + مطبخ + 3 حمام +Dressing ) مع افضل خدمات قريبة من شقتك افخم المطاعم والكافيهات و حمامات السباحة ب184 الف مقدم و الباقى بالتقسيط المريح بدون فوائد يلا مستنى ايه كلمنا ع 01201135481 و امتلك شقتك باحسن استثمار فى تاون جيت