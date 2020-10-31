لن #شركة_الطائف_للتوظيف_بالخارج لشركة تسويق عقارى بالسعودية.الرياض:- مطلو

لن #شركة_الطائف_للتوظيف_بالخارج لشركة تسويق عقارى بالسعودية.الرياض:- مطلوب فوراً:- ::{{● مسوق عقارى ●}}:: - شرط مؤهل عالى . - شرط الخبرة فى المجال - لم يسبق لة العمل فى السعودية {{ بآدر بارسال السيرة الذاتية باللغة العربية +صورة شخصية . مع كتابة المسمى الوظيفى فى عنوان الرسالة مثال ::( مسوق عقارى)::}} eltaef.hr2@gmail.com www.eltaef.com الاتصال يوميا من الساعة 10 صباحا : 4 مساءا عدا الجمعة والسبت. للاستفسار / واتس.:-