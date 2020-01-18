لم عيلتك واصحابك وروح استمتعوا في راس سدر

(للبيع)
|لم عيلتك واصحابك وروحوا استمتعوا بالمصيف في راس سدر مع الالعاب الترفيهية وامتلك شاليهك 75م (2 غرفة+حمام+تراس+ريسبشن+مطبخ امريكي) تشطيب سوبر لوكس بأقل مقدم واطول فترة سداد وبدون فوائد وكل الخدمات جمب شاليهك من حمامات سباحة واكوا بارك ومول تجاري ومطاعم وكافيهات اتصل علي 01279848994 واعرف تفاصيل اكتر
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|سمر
|التليفون:
|01279848994
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|العنوان:
|لاسيرينا باي- راس سدر
جنوب سيناء - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|52,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|18/1/2020
|رقم الإعلان:
|2049508
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