لموقع متميز بقلب العاصمة الادارية امتلك شقتك باطلالة ع لاند سكيب

بقلب العاصمة الادارية امتلك شقتك بكابيتال هايتس قريب من المدينة الطبية وبجانب حى السفارات مع ارقى الخدمات المتكاملة شقة 118 م ( 3 غرف نوم + ريسبشن + مطبخ +2 حمام + تراس ) تشطيب سوبر لوكس ب162 الف مقدم والباقى بالتقسيط المريح من غير اى فوائد مستنى ايه كلمنا فون او واتس ع 01201135481 و امتلك شقتك بقلب العاصمة الادارية