لموقع متميز بقلب العاصمة الادارية امتلك شقتك باطلالة ع لاند سكيب

(للبيع)
|بقلب العاصمة الادارية امتلك شقتك بكابيتال هايتس قريب من المدينة الطبية وبجانب حى السفارات مع ارقى الخدمات المتكاملة شقة 118 م ( 3 غرف نوم + ريسبشن + مطبخ +2 حمام + تراس ) تشطيب سوبر لوكس ب162 الف مقدم والباقى بالتقسيط المريح من غير اى فوائد مستنى ايه كلمنا فون او واتس ع 01201135481 و امتلك شقتك بقلب العاصمة الادارية
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|وفاء
|التليفون:
|01201135481
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|العنوان:
|كابيتال هايتس- العاصمة الادارية
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|162,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|21/6/2021
|رقم الإعلان:
|2097563
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