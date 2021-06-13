(فرصة عمل)
|لمصنع صناعة الصخور والرخام الحجر الطبيعي في السعودية - الرياض مطلوب فورا مناديب مبيعات خبرة سابقة في مجال الرخام / الصخور / الحجر الطبيعي / مواد البناء. أو شبيها بالمجال - العمر لا يزيد عن 30 سنة - حسن المظهر ميكانيكي معدات ثقيلة خبرة في صيانة وتصليح معدات ثقيلة. مثل لودر / فوركلفت كهربائي معدات ثقيلة خبرة في صيانة وتصليح معدات برجاء الحضور يوم الأحد 20 / 6/ 2021 الساعة 12 ظهرا العنوان 77 ش سوريا المهندسين امام توكيل نيسان الدور الثالث شركة الطائف / موبايل + واتساب: +201020001563 - البريد الا
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|شركة الطائف
|التليفون:
|01020001563
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|77شارع سورياالمهندسين- المهندسين
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|11 ريال
|تاريخ الإعلان:
|15/6/2021
|رقم الإعلان:
|2097067
اتصل
30 ريال
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل