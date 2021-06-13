لمصنع صناعة الصخور والرخام الحجر الطبيعي في السعودية - الرياض

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تفاصيل الإعلان
لمصنع صناعة الصخور والرخام الحجر الطبيعي في السعودية - الرياض مطلوب فورا مناديب مبيعات خبرة سابقة في مجال الرخام / الصخور / الحجر الطبيعي / مواد البناء. أو شبيها بالمجال - العمر لا يزيد عن 30 سنة - حسن المظهر ميكانيكي معدات ثقيلة خبرة في صيانة وتصليح معدات ثقيلة. مثل لودر / فوركلفت كهربائي معدات ثقيلة خبرة في صيانة وتصليح معدات برجاء الحضور يوم الأحد 20 / 6/ 2021 الساعة 12 ظهرا العنوان 77 ش سوريا المهندسين امام توكيل نيسان الدور الثالث شركة الطائف / موبايل + واتساب: +201020001563 - البريد الا
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: شركة الطائف
التليفون: 01020001563

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: 77شارع سورياالمهندسين- المهندسين
الجيزة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 11 ريال
تاريخ الإعلان: 15/6/2021
رقم الإعلان: 2097067
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