لمصنع خشب بالسعودية .الرياض :- مطلوب فورا :- 📍 ::{{● مهندس ميكانيكا ا

لمصنع خشب بالسعودية .الرياض :- مطلوب فورا :- 📍 ::{{● مهندس ميكانيكا انتاج خشب ●}}:: ✅ - ان يكون لديه خبرة في الاعمال الخشبية لاتقل عن 5 سنوات 📍 ::{{● مشغل راوتر ماكينة cnc ●}}:: ✅ - خبرة لا تقل عن 5 سنوات {{ بآدر بارسال السيرة الذاتية مع كتابة المسمى الوظيفى فى عنوان الرسالة مثل ( مهندس ميكانيكا انتاج )::}} eltaef.hr2@gmail.com 《● لا داعى لكتابة البيانات ورقم الهاتف فى التعليقات و الاتصال بالارقام الموضحه●》 ✅ الاتصال يوميا من 10ص : 4 م ماعدا الجمعه والسبت ✅ للاستفسار :-