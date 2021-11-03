لمصنع خشب بالسعودية .الرياض :- مطلوب فورا :- 📍 ::{{● مهندس ميكانيكا ا

(فرصة عمل)
|لمصنع خشب بالسعودية .الرياض :- مطلوب فورا :- 📍 ::{{● مهندس ميكانيكا انتاج خشب ●}}:: ✅ - ان يكون لديه خبرة في الاعمال الخشبية لاتقل عن 5 سنوات 📍 ::{{● مشغل راوتر ماكينة cnc ●}}:: ✅ - خبرة لا تقل عن 5 سنوات {{ بآدر بارسال السيرة الذاتية مع كتابة المسمى الوظيفى فى عنوان الرسالة مثل ( مهندس ميكانيكا انتاج )::}} eltaef.hr2@gmail.com 《● لا داعى لكتابة البيانات ورقم الهاتف فى التعليقات و الاتصال بالارقام الموضحه●》 ✅ الاتصال يوميا من 10ص : 4 م ماعدا الجمعه والسبت ✅ للاستفسار :-
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|شركة الطائف
|التليفون:
|01020001563
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|77شارع سورياالمهندسين- المهندسين
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|11 ريال
|تاريخ الإعلان:
|4/11/2021
|رقم الإعلان:
|2110018
اتصل
اتصل
اتصل
30 ريال
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
(فرصة عمل)- في الجيزة مصر
اتصل
اتصل