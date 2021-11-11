لمصنع خرسانة بالسعودية . جيزان :- مطلوب فورا :- 📍 ::{{● محاسب ميزانيات عامة ●}}:: ✅- خبرة على القوائم المالية والميزانيات العامة ✅- خبرة لاتقل عن 8 سنوات ✅- راتب من 4000 : 5000 الاف ريال - مسمى التاشيرة عامل {{ بآدر بارسال السيرة الذاتية +مع كتابة المسمى الوظيفى فى عنوان الرسالة مثل ( محاسب ميزانيات )::}} eltaef.hr2@gmail.com ✅ الاتصال يوميا من 10ص : 4 م ماعدا الجمعه والسبت ✅ للاستفسار :- 01020001563