(فرصة عمل)
|لمصنع خرسانة بالسعودية . جيزان :- مطلوب فورا :- 📍 ::{{● محاسب ميزانيات عامة ●}}:: ✅- خبرة على القوائم المالية والميزانيات العامة ✅- خبرة لاتقل عن 8 سنوات ✅- راتب من 4000 : 5000 الاف ريال - مسمى التاشيرة عامل {{ بآدر بارسال السيرة الذاتية +مع كتابة المسمى الوظيفى فى عنوان الرسالة مثل ( محاسب ميزانيات )::}} eltaef.hr2@gmail.com ✅ الاتصال يوميا من 10ص : 4 م ماعدا الجمعه والسبت ✅ للاستفسار :- 01020001563
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|شركة الطائف
|التليفون:
|01020001563
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|العنوان:
|77شارع سورياالمهندسين- المهندسين
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|11 ريال
|تاريخ الإعلان:
|11/11/2021
|رقم الإعلان:
|2110955
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(فرصة عمل)- في الجيزة مصر
11 ريال
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(فرصة عمل)- في الجيزة مصر
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