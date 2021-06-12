لمستوي راقي امتلك شاليهك في راس سدر

اجمل فيو في شاليهك الخاص في موسي كوست امتلك شالية 90 م باقل مقدم وبالتقسيط المريح وقريبة من المطاعم والكافيهات ومولات تجارية ومكون من ( 2 غرفه + 2 حمام +رسبيشن + مطبخ امريكي ) وخدمات كتير تانية يلا كلمنا علي الفون وتس اب علي (01279848994) واعرف اكتر عن تفاصيل شاليهك في موسي كوست