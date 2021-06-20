لمستقبل افضل ليك ولعيلتك امتلك شقتك بكمبوند il mondo

(للبيع)
|امن مستقبل اولادك و امتلك شقتك فى كمبوند الموندو وعيش الخصوصية باجمل فيو ع لاند سكيب ع بعد دقائق من حى السفارات و فندق الماسة شقتك 228 م ( 3 غرف نوم + ريسبشن + مطبخ +3 حمام +dressing room +تراس ) لحياة اكتر خصوصية و قريبة من افضل خدمات كافيهات ومطاعم وclub house ومنطقة مخصصة للاطفال ب158 الف مقدم والباقى بالتقسيط المريح من غير اى فوائد مستنى ايه كلمنا فون او واتس ع 01201135481 و امتلك شقتك فى كمبوند الموندو بالعاصمة الادارية الجديدة
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|وفاء
|التليفون:
|01201135481
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|العنوان:
|الموندو- العاصمة الادارية
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|158,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|20/6/2021
|رقم الإعلان:
|2097488
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