لمستقبل افضل ليك ولعيلتك امتلك شقتك بكمبوند il mondo

امن مستقبل اولادك و امتلك شقتك فى كمبوند الموندو وعيش الخصوصية باجمل فيو ع لاند سكيب ع بعد دقائق من حى السفارات و فندق الماسة شقتك 228 م ( 3 غرف نوم + ريسبشن + مطبخ +3 حمام +dressing room +تراس ) لحياة اكتر خصوصية و قريبة من افضل خدمات كافيهات ومطاعم وclub house ومنطقة مخصصة للاطفال ب158 الف مقدم والباقى بالتقسيط المريح من غير اى فوائد مستنى ايه كلمنا فون او واتس ع 01201135481 و امتلك شقتك فى كمبوند الموندو بالعاصمة الادارية الجديدة