(فرصة عمل)
|لمستشفى متميز بالطائف مطلوب السادة التخصصات التالية ( نقل كفالة ) - استشارى او نائب اول او نائب عناية مركزة - استشارى صدر - اخصائيين اطفال picu #نقل_كفالة فقط إرسال السيرة الذاتية والشهادات العملية على الايميل Eldokki2020@gmail.com وتس آب فقط 00201157300236
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|شركة الدقى
|التليفون:
|00201157300236 وتس اب فقط
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|العنوان:
|- 44أ عمارات مصر للتأمين - الدقى - جيزه
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|18/5/2020
|رقم الإعلان:
|2059608
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30 ريال
30 ريال
30 ريال
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