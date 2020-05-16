لمستشفى متميز بالطائف مطلوب السادة التخصصات التالية ( نقل كفالة ) - استشارى او نائب اول او نائب عناية مركزة - استشارى صدر - اخصائيين اطفال picu #نقل_كفالة فقط إرسال السيرة الذاتية والشهادات العملية على الايميل Eldokki2020@gmail.com وتس آب فقط 00201157300236