لمستشفى متميز بالطائف مطلوب السادة التخصصات التالية ( نقل كفالة )

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تفاصيل الإعلان
لمستشفى متميز بالطائف مطلوب السادة التخصصات التالية ( نقل كفالة ) - استشارى او نائب اول او نائب عناية مركزة - استشارى صدر - اخصائيين اطفال picu #نقل_كفالة فقط إرسال السيرة الذاتية والشهادات العملية على الايميل Eldokki2020@gmail.com وتس آب فقط 00201157300236
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: شركة الدقى
التليفون: 00201157300236 وتس اب فقط

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: - 44أ عمارات مصر للتأمين - الدقى - جيزه
الجيزة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 18/5/2020
رقم الإعلان: 2059608
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