لمحة عن شركة سيتيليكومز لتكنولوجيا المعلومات

سيتيليكومز هي شركة رائدة في مجال تكنولوجيا المعلومات في المملكة العربية السعودية تملك أكثر من عشرة سنوات من الخبرة في مجال تقديم أفضل خدمات وحلول الـ IT وتركز بشكل أساسي على الشركات الصغيرة والمتوسطة في المملكة، ولاسيما في المنطقة الغربية. أقامت سيتيليكومز عدة شراكات استراتيجية مع مزودين عالميين وإقليميين في مجال تكنولوجيا المعلومات. خدماتنا:حلول مايكروسوفت السحابية _ حلول النسخ الاحتياطي _ حلول الأمن السيبراني _ حلول مراكز البيانات _ حلول إدارة المستندات _ حلول سيسكو ميراكي _ حلول الشبكات