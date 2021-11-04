لمحة عن شركة سيتيليكومز لتكنولوجيا المعلومات

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صورة الاعلان: لمحة عن شركة سيتيليكومز لتكنولوجيا المعلومات - في مكة السعودية

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سيتيليكومز هي شركة رائدة في مجال تكنولوجيا المعلومات في المملكة العربية السعودية تملك أكثر من عشرة سنوات من الخبرة في مجال تقديم أفضل خدمات وحلول الـ IT وتركز بشكل أساسي على الشركات الصغيرة والمتوسطة في المملكة، ولاسيما في المنطقة الغربية. أقامت سيتيليكومز عدة شراكات استراتيجية مع مزودين عالميين وإقليميين في مجال تكنولوجيا المعلومات. خدماتنا:حلول مايكروسوفت السحابية _ حلول النسخ الاحتياطي _ حلول الأمن السيبراني _ حلول مراكز البيانات _ حلول إدارة المستندات _ حلول سيسكو ميراكي _ حلول الشبكات
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: شركة سيتيليكومز Ctelecoms
التليفون: 00966122619667

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العنوان: شارع محمد بن عبدالعزيز- جدة
مكة -

السعودية
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 12/12/2021
رقم الإعلان: 2114884
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صورة الاعلان: عرض كاشير وسيستم كامل للمطاعم والكوفي شوب والعصائر - في مكة السعودية

عرض كاشير وسيستم كامل للمطاعم والكوفي شوب والعصائر

(للبيع)

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عرض كاشير وسيستم كامل للمطاعم و الكوفي شوب و العصائر العرض يشمل:- wifi+ شاشة تاتش +شاشة للعميل – -.
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4/11/2021
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- في مكة السعودية

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27/10/2021
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(للبيع)

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24/10/2021
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(للبيع)

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23/9/2021
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بوابة دخول وخروج السيارات TA - 0211

(للبيع)

- في مكة السعودية

بوابة دخول وخروج السيارات TA - 0211 اقوووي عروض المملكة بمناسبة اليوم الوطني علي بوابات السيارات .
العنوان:

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