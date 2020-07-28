لمحبي برادات الشيرو وبصناعة أصلية

لمحبي الشيرو وبصناعة أصلية للبيع براده شيرو موديل 2007 مع مبرد كارير فيكتور 1800 مواصفات قياسية للسفر الدولي الطول 13 متر و50 سم عرض 2.52 سم ارتفاع رائع لحمولة ضخمة 2.70 سم شاسيه كامل قوي جدا مع محاور ساف رقم العرض للسؤال عنه هو 717079 يمكن استبدال المبرد بمبرد ثيرموكنج حديث مع دفع فرق السعر للاستفسار فقط تواصل معنا هاتفيا او واتس أب لنجيبكم أو نتصل بكم . رقم جوال 0509313043 #برادتك_عندنا