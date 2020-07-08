لمحبي المركبات النظيفة والسعر المناسب . شميتز 2011

لمحبي المركبات النظيفة والسعر المناسب براده شيمتز مع مبرد كارير فيكتور 1550 موديل 2011 رقم العرض هو 715111 ملحوظه : يمكن استبدال المبرد بمبرد ثيرموكنج حديث مع دفع فرق السعر مواصفات قياسية للسفر الدولي الطول 13متر و43 سم عرض2.52سم ارتفاع 2.64 سم شاسيه كامل قوي جدا للتواصل 0509313043 هاتفيا او واتساب ومن خارج السعودية واتساب علي رقم 00966509313043 #برادتك_عندنا