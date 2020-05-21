لمحبي القوة والتميز شاحنه مرسيدس اكتروس 1845 mp4

(للبيع)

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صورة الاعلان: لمحبي القوة والتميز شاحنه مرسيدس اكتروس 1845 mp4 - في مكة السعودية

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كل عام وأنتم بخير لمحبي القوة والتميز شاحنه مرسيدس اكتروس 1845mp4 موديل : 2012 الحالة ممتازة رقم العرض هو 519124 الجير بوكس : ثنائي عايدي اتوماتيك سوست امامي منافيخ خلفي المشي : 766000 كم مكيف نتشرف بتواصلكم هاتفيا اوبالكتابة على الواتس أب لنجيبكم أو نتصل بكم . رقم جوال 0509313043 #مرسيدس_اكتروس_جدة
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: البرادات العالمية
التليفون: 0509313043

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: - مكة
مكة -

السعودية
تفاصيل الإعلان:
السعر: 1 ريال
تاريخ الإعلان: 27/5/2020
رقم الإعلان: 2059857
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