لمحبي القوة والتميز شاحنه مرسيدس اكتروس 1845 mp4

(للبيع)
|كل عام وأنتم بخير لمحبي القوة والتميز شاحنه مرسيدس اكتروس 1845mp4 موديل : 2012 الحالة ممتازة رقم العرض هو 519124 الجير بوكس : ثنائي عايدي اتوماتيك سوست امامي منافيخ خلفي المشي : 766000 كم مكيف نتشرف بتواصلكم هاتفيا اوبالكتابة على الواتس أب لنجيبكم أو نتصل بكم . رقم جوال 0509313043 #مرسيدس_اكتروس_جدة
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|البرادات العالمية
|التليفون:
|0509313043
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|العنوان:
|- مكة
مكة - السعودية
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|1 ريال
|تاريخ الإعلان:
|27/5/2020
|رقم الإعلان:
|2059857
1 ريال
1 ريال
1 ريال
1 ريال
1 ريال
1 ريال
1 ريال
1 ريال
1 ريال
1 ريال
1 ريال
1 ريال
1 ريال
1 ريال
1 ريال