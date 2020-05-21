لمحبي القوة والتميز شاحنه مرسيدس اكتروس 1845 mp4

كل عام وأنتم بخير لمحبي القوة والتميز شاحنه مرسيدس اكتروس 1845mp4 موديل : 2012 الحالة ممتازة رقم العرض هو 519124 الجير بوكس : ثنائي عايدي اتوماتيك سوست امامي منافيخ خلفي المشي : 766000 كم مكيف نتشرف بتواصلكم هاتفيا اوبالكتابة على الواتس أب لنجيبكم أو نتصل بكم . رقم جوال 0509313043 #مرسيدس_اكتروس_جدة