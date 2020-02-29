لمحبي التميز والخصوصية يبقي ارضك في الاسكندريه علي الطريق الدائري بالقرب من

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تفاصيل الإعلان
لمحبي التميز والخصوصية يبقي ارضك في الاسكندريه علي الطريق الدائري بالقرب من كارفور والداون تاون وجميع الخمات بمساحات تبدأ من 100م ولتحـديـد مـوعـد مـعـايـنـة او مـزيـد مـن الاسـتـفـسـار يـرجـى الاتـصـال عـلـى ارقـام الـشـركـة 01212800852 01029999944 01205309435
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: ابراج للاستثمار العقاري
التليفون: +201212800852

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: الطريق الدائري محرم بك الاسكندريه- محرم بك
الإسكندرية -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 29/2/2020
رقم الإعلان: 2054610
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تاريخ الإعلان
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علي الطريق الدائري هتبني فيلتك بالجانب من كارفور والداون تاون بقلب الاسكندر

(للبيع)

- في الإسكندرية مصر

علي الطريق الدائري هتبني فيلتك بالجانب من كارفور والداون تاون بقلب الاسكندريه وبالجوار من المدرسه ا.
العنوان:

الإسكندرية - مصر
القسم: 

1,900 جنيه

29/2/2020
صورة الاعلان: قطعه ارض تاني نمرة من الدائري علي ناصيه بحري موقع متميز بقلب الاسكندريه ب - في الإسكندرية مصر

قطعه ارض تاني نمرة من الدائري علي ناصيه بحري موقع متميز بقلب الاسكندريه ب

(للبيع)

- في الإسكندرية مصر

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العنوان:

الإسكندرية - مصر
القسم: 

2,000 جنيه

29/2/2020
صورة الاعلان: اشتري قطعة ارض واستثمر فلوسك في المكان المضمون وافضل استثمار بأقل سعر لمتر - في الإسكندرية مصر

اشتري قطعة ارض واستثمر فلوسك في المكان المضمون وافضل استثمار بأقل سعر لمتر

(للبيع)

- في الإسكندرية مصر

اشتري قطعة ارض واستثمر فلوسك في المكان المضمون وافضل استثمار بأقل سعر لمتر الارض بقلب الاسكندريه بم.
العنوان:

الإسكندرية - مصر
القسم: 

2,000 جنيه

29/2/2020
صورة الاعلان: ارضك علي الطريق الدائري هو الاختيار الامثل لبدأ مشروعك او لبناء بيتك او فيل - في الإسكندرية مصر

ارضك علي الطريق الدائري هو الاختيار الامثل لبدأ مشروعك او لبناء بيتك او فيل

(للبيع)

- في الإسكندرية مصر

ارضك علي الطريق الدائري هو الاختيار الامثل لبدأ مشروعك او لبناء بيتك او فيلتك او لاستثمار اموالك و ا.
العنوان:

الإسكندرية - مصر
القسم: 

2,000 جنيه

29/2/2020
صورة الاعلان: كمباوند حي الفيلات على الطريق الدائري بالقرب من كارفور والداون تاون وعلي بع - في الإسكندرية مصر

كمباوند حي الفيلات على الطريق الدائري بالقرب من كارفور والداون تاون وعلي بع

(للبيع)

- في الإسكندرية مصر

كمباوند حي الفيلات على الطريق الدائري بالقرب من كارفور والداون تاون وعلي بعد دقايق من وسط البلد وبحر.
العنوان:

الإسكندرية - مصر
القسم: 

3,000 جنيه

29/2/2020
صورة الاعلان: قطعة ارض فضاء مساحة 650 متر علي بعد امتار من الدائري بالقرب من كارفور - في الإسكندرية مصر

قطعة ارض فضاء مساحة 650 متر علي بعد امتار من الدائري بالقرب من كارفور

(للبيع)

- في الإسكندرية مصر

قطعة ارض فضاء مساحة 650 متر علي بعد امتار من الدائري بالقرب من كارفور والداون تاون بالجوار من المدرس.
العنوان:

الإسكندرية - مصر
القسم: 

2,000 جنيه

28/2/2020
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صورة الاعلان: فرصه رائعه قطعة ارض على الطريق الدائرى بالاسكندريه وعلي بعد امتار من المدرس - في الإسكندرية مصر

فرصه رائعه قطعة ارض على الطريق الدائرى بالاسكندريه وعلي بعد امتار من المدرس

(للبيع)

- في الإسكندرية مصر

فرصه رائعه قطعة ارض على الطريق الدائرى بالاسكندريه وعلي بعد امتار من المدرسه المصريه الامريكية وبا.
العنوان:

الإسكندرية - مصر
القسم: 

3,000 جنيه

28/2/2020
صورة الاعلان: قطع اراضي بالاسكندريه تصلح لجميع الاغراض في البناء /تجاريه/ سكنيه/ صناعية - في الإسكندرية مصر

قطع اراضي بالاسكندريه تصلح لجميع الاغراض في البناء /تجاريه/ سكنيه/ صناعية

(للبيع)

- في الإسكندرية مصر

قطع اراضي بالاسكندريه تصلح لجميع الاغراض في البناء /تجاريه/ سكنيه/ صناعية في مكان هادئ جدا وبعيد عن.
العنوان:

الإسكندرية - مصر
القسم: 

1,900 جنيه

28/2/2020
صورة الاعلان: علي بعد امتار من الدائري وكارفور والداون تاون هتبني فيلتك في ارقي مكان بالا - في الإسكندرية مصر

علي بعد امتار من الدائري وكارفور والداون تاون هتبني فيلتك في ارقي مكان بالا

(للبيع)

- في الإسكندرية مصر

علي بعد امتار من الدائري وكارفور والداون تاون هتبني فيلتك في ارقي مكان بالاسكندريه بمساحات تبدأ من .
العنوان:

الإسكندرية - مصر
القسم: 

3,000 جنيه

28/2/2020
صورة الاعلان: اشتري قطعة ارض بقلب الاسكندريه بأقل سعر واقل تكلفة وكما نحن نميز موقعنا لبي - في الإسكندرية مصر

اشتري قطعة ارض بقلب الاسكندريه بأقل سعر واقل تكلفة وكما نحن نميز موقعنا لبي

(للبيع)

- في الإسكندرية مصر

اشتري قطعة ارض بقلب الاسكندريه بأقل سعر واقل تكلفة وكما نحن نميز موقعنا لبيع الاراضي تتميز اراضينا .
العنوان:

الإسكندرية - مصر
القسم: 

2,000 جنيه

26/2/2020
صورة الاعلان: اراضي بجوار الدوان تاون وكارفور والمنتجع الجديد بلم هلز والنادي الرياضي الل - في الإسكندرية مصر

اراضي بجوار الدوان تاون وكارفور والمنتجع الجديد بلم هلز والنادي الرياضي الل

(للبيع)

- في الإسكندرية مصر

اراضي بجوار الدوان تاون وكارفور والمنتجع الجديد بلم هلز والنادي الرياضي اللاجون وبلبع وقرية عبدالوها.
العنوان:

الإسكندرية - مصر
القسم: 

2,000 جنيه

26/2/2020
صورة الاعلان: ارض للبيع بمساحة 100 متر علي شارع ٧ متر والمتر يبدأ 1900جنيه للمتر - في الإسكندرية مصر

ارض للبيع بمساحة 100 متر علي شارع ٧ متر والمتر يبدأ 1900جنيه للمتر

(للبيع)

- في الإسكندرية مصر

ارض للبيع بمساحة 100 متر علي شارع ٧ متر والمتر يبدأ 1900جنيه للمتر الارض بجوار كومباوند سكني.
العنوان:

الإسكندرية - مصر
القسم: 

1,900 جنيه

26/2/2020
صورة الاعلان: قطعة ارض للبيع بالاسكندريه مساحة 311 متر علي شارع ١٠ متر وشارع 7 متر علي ن - في الإسكندرية مصر

قطعة ارض للبيع بالاسكندريه مساحة 311 متر علي شارع ١٠ متر وشارع 7 متر علي ن

(للبيع)

- في الإسكندرية مصر

قطعة ارض للبيع بالاسكندريه مساحة 311 متر علي شارع ١٠ متر وشارع 7 متر علي ناصية قبلي والا.
العنوان:

الإسكندرية - مصر
القسم: 

2,000 جنيه

26/2/2020
صورة الاعلان: اسكن واستثمر كاش وبالتقسيط بقلب الاسكندريه وبالقرب من كارفور والداون تاون و - في الإسكندرية مصر

اسكن واستثمر كاش وبالتقسيط بقلب الاسكندريه وبالقرب من كارفور والداون تاون و

(للبيع)

- في الإسكندرية مصر

اسكن واستثمر كاش وبالتقسيط بقلب الاسكندريه وبالقرب من كارفور والداون تاون وجميع الخدمات بمساحات تب.
العنوان:

الإسكندرية - مصر
القسم: 

2,000 جنيه

26/2/2020
صورة الاعلان: تملك قطعة ارض بالاسكندريه مسجلة وجميع الاوراق قانونية وبها جميع المرافق وال - في الإسكندرية مصر

تملك قطعة ارض بالاسكندريه مسجلة وجميع الاوراق قانونية وبها جميع المرافق وال

(للبيع)

- في الإسكندرية مصر

تملك قطعة ارض بالاسكندريه مسجلة وجميع الاوراق قانونية وبها جميع المرافق والخدمات بمساحات تبدأ من 1.
العنوان:

الإسكندرية - مصر
القسم: 

2,000 جنيه

26/2/2020
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