عندما يتجسد الجمال في صورة شاحنة لمحبي التميز شاحنة مرسيدس بحالة نادرة موديل 2012 رقم العرض هو 619122 شاحنه مرسيدس اكتروس 1942 mp4 الجير بوكس :ثنائي (عايدي-اتوماتيك) سوست امامي منافيخ خلفي المشي : 826336 كم مكيف نتشرف بتواصلكم هاتفيا أو بالكتابة على الواتس أب لنجيبكم أو نتصل بكم . رقم جوال 0509313043 #مرسيدس_اكتروس_جدة