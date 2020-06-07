(للبيع)
|عندما يتجسد الجمال في صورة شاحنة لمحبي التميز شاحنة مرسيدس بحالة نادرة موديل 2012 رقم العرض هو 619122 شاحنه مرسيدس اكتروس 1942 mp4 الجير بوكس :ثنائي (عايدي-اتوماتيك) سوست امامي منافيخ خلفي المشي : 826336 كم مكيف نتشرف بتواصلكم هاتفيا أو بالكتابة على الواتس أب لنجيبكم أو نتصل بكم . رقم جوال 0509313043 #مرسيدس_اكتروس_جدة
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|البرادات العالمية
|التليفون:
|0509313043
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|العنوان:
|- مكة
مكة - السعودية
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|1 ريال
|تاريخ الإعلان:
|10/6/2020
|رقم الإعلان:
|2060554
1 ريال
1 ريال
1 ريال
1 ريال
1 ريال
1 ريال
1 ريال
1 ريال
1 ريال
1 ريال
1 ريال
1 ريال
1 ريال
1 ريال
1 ريال