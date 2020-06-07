لمحبي التميز شاحنة مرسيدس بحالة نادرة موديل 2012

(للبيع)

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صورة الاعلان: لمحبي التميز شاحنة مرسيدس بحالة نادرة موديل 2012 - في مكة السعودية

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عندما يتجسد الجمال في صورة شاحنة لمحبي التميز شاحنة مرسيدس بحالة نادرة موديل 2012 رقم العرض هو 619122 شاحنه مرسيدس اكتروس 1942 mp4 الجير بوكس :ثنائي (عايدي-اتوماتيك) سوست امامي منافيخ خلفي المشي : 826336 كم مكيف نتشرف بتواصلكم هاتفيا أو بالكتابة على الواتس أب لنجيبكم أو نتصل بكم . رقم جوال 0509313043 #مرسيدس_اكتروس_جدة
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: البرادات العالمية
التليفون: 0509313043

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: - مكة
مكة -

السعودية
تفاصيل الإعلان:
السعر: 1 ريال
تاريخ الإعلان: 10/6/2020
رقم الإعلان: 2060554
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